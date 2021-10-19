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Двум бишкекским больницам передали медпринадлежности для борьбы с COVID

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 19 октября, Агентство США по международному развитию (USAID) передало средства индивидуальной защиты и медицинские принадлежности двум больницам в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба USAID.

Национальный госпиталь и Республиканская инфекционная клиническая больница получили 19 тысяч одноразовых перчаток, 5 тысяч респираторов, 960 защитных очков, 10 тысяч противоскользящих бахил, а также 50 кардиостимуляторов для ухода за пациентами.

Министерство здравоохранения КР определило, что на эти учреждения приходятся наибольшее количество госпитализированных пациентов с COVID-19. Гуманитарная помощь на сумму более 1 миллионов сомов передается в рамках содействия КР со стороны правительства США в борьбе с COVID-19.

По словам и.о. главного врача Национального госпиталя Токтобая Маанаева, такая поддержка очень важна в борьбе с этой пандемией.

"Благодаря своевременному обучению врачей, оборудованию и медицинским материалам нам удалось значительно снизить уровень смертности в последних волнах", - сказал Токтобай Маанаев.

В июле, USAID также предоставил современное оборудование и материалы пяти больницам, обслуживающим большое количество пациентов с COVID-19. Они получили кислородные концентраторы, ларингоскопы и другое оборудование для эффективной диагностики и лечения пациентов с тяжелыми случаями COVID-19.

Исполняющий обязанности директора миссии USAID Кит Симмонс подчеркнул, что COVID-19 остается серьезной проблемой для систем здравоохранения во всем мире и в Кыргызской Республике.

"Мы очень благодарны всем медицинским работникам за их преданность делу и неустанный труд во время этой пандемии. В свою очередь USAID готов и дальше продолжать содействие Кыргызской Республике", - сказал Кейт Симмонс.

Отмечается, что с начала пандемии USAID выделил на борьбу с COVID-19 в Кыргызской Республике более 7 миллионов долларов США.


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URL: https://www.vb.kg/408125
Теги:
Минздрав, США, Кыргызстан, COVID-19
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