Мэрия Бишкека опровергает кредит в 7,8 миллиарда сомов

В Бишкеке мэрия прокомментировала заявление активиста Данияра Омурзакова о том, что мэрия столицы планирует взять кредит в 7,8 миллиарда сомов в ущерб горожан. Пресс-служба мэрии заявляет, что эта информация не соответствует действительности.

Мэрия Бишкека объясняет, что в рамках проекта ЕБРР планируется привлечение средств в сумме 33 миллионов евро из них: грант составляет 41 процент, 59 процентов кредитные средства с учетом предоставления льготного периода и низкой процентной ставки на долгий срок на реализацию проекта "Улучшение системы муниципального общественного транспорта города Бишкек".

В рамках АБР мэрия города Бишкек планирует реализовать проект "Улучшение системы муниципального общественного транспорта города Бишкек" на сумму 50 миллионов долларов США. Из них 50 процентов средств составляет кредит, а 50 процентов грант. В рамках проекта около 670 тысяч долларов США планируется выделить для создания инфраструктуры.

Мэрия сообщает, что эта работа направлена на обеспечение экологически чистыми и комфортабельными пассажирскими автобусами большой вместимости, которые будут работать на газомоторном двигателе и электричестве.

Средства по проектам будут предоставляться правительству КР в лице Министерства финансов КР, между Министерством финансов КР и мэрией города Бишкек будет заключаться субсидиарное соглашение, предусматривающее рефинансирование. Условия будут обговорены между Министерством финансов КР и мэрией города Бишкек.

"В случае размещения со стороны СМИ несоответствующих действительности публикаций, мэрия города Бишкек в целях защиты горожан от недостоверной информации будет вынуждена обращаться в судебные органы для их опровержения в соответствии со статьей 18 Гражданского кодекса КР. Также отметим, что подобные выступления оказывают негативное влияние на взаимоотношения с международными организациями", - говорится в сообщении мэрии.