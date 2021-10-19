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Мировой кризис энергоносителей не отразился на странах ЕАЭС

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- Евгений Денисенко
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Кризис энергоносителей никак не отразился на странах Евразийского экономического союза. В этих государствах обеспечивается бесперебойная устойчивая работа всех отраслей экономики, отметила на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

Она подчеркнула, что между всеми странами-союзницами заключены двусторонние межправительственные соглашения. В соответствии с этими документами обеспечивается четкая координация как по ценам, так и по объемам энергоресурсов.

Кроме того, в ЕАЭС ежегодно согласовываются объемы межгосударственных поставок газа, нефти и нефтепродуктов, необходимые для полного обеспечения странами собственных потребностей в энергоресурсах. Соответственно, в 2020 году было осуществлено такое согласование на 2021 год.

Напомним, что 12 октября текущего года в Москве также был подписан протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Кыргызстана и России о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов (от 6 июня 2016 года), произведены корректировка индикативного баланса на 2021-й и утверждение индикативного баланса нефти и нефтепродуктов на 2022 года. Это было сделано во исполнение поручения президента Садыра Жапарова, в целях увеличения объемов беспошлинных поставок бензина автомобильного и дизельного топлива из РФ в КР.

Подписание протокола стало результатом проработки данного вопроса Министерством энергетики России и Министерством экономики и финансов Кыргызстана, при содействии Министерства иностранных дел и посольства КР в РФ.


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URL: https://www.vb.kg/408127
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