В Бишкеке открыли памятник медикам, погибшим во время пандемии

В Бишкеке сегодня, 19 октября, открыли памятник медработникам и студентам медицинских вузов, погибшим в период пандемии.

В торжественной церемонии открытия памятника принял участие государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов. Об этом сообщается на официальном сайте президента КР.

Мемориал установлен в сквере около главного корпуса Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева.

Участники мероприятия, близкие, родственники и коллеги погибших врачей и медицинского персонала возложили к памятнику цветы и почтили память скончавшихся минутой молчания. После этого прозвучал гимн КР.

В своей речи госсекретарь Суйунбек Касмамбетов отметил, что народ Кыргызстана в 2020 году пережил тяжелейший период и выразил огромную благодарность врачам за неоценимый труд и героизм в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Суйунбек Касмамбетов особо подчеркнул и действия волонтеров, развозивших продукты питания сотрудникам правоохранительных органов, стоявших на блок-постах, и оказавшим всестороннюю помощь всем нуждающимся.

Госсекретарь напомнил, что за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд, а также в связи с 30-летием независимости президент Садыр Жапаров подписал указ о награждении более 200 медицинских работников и большинство отмеченных в первый раз получили государственные награды.

Отмечается, что в период пандемии более 6 тысяч медицинских работников переболели коронавирусной инфекцией, из них 123 скончались, в том числе 79 врачей и 44 представителя среднего медицинского персонала. Идея об установке памятника возникла среди медицинского сообщества, построен мемориал на средства от добровольных пожертвований.