В Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды

Кыргызгидромет опубликовал штормовое предупреждение на ближайшие дни. Сообщается, что 21 октября во второй половине дня и 22-23 октября ожидается резкое изменение погоды: кратковременные дожди, 22 октября в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской областях в предгорьях и горных районах ожидается снег.

Ночью 22-23 октября в некоторых районах ожидаются сильные осадки.

В некоторых местах ожидается западный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду.

22-23-24 октября температура ночью резко понизится: -3… + 2 ° ночью в Чуйской долине, 1… 6 ° днем, -1… -6 ° ночью в Таласской долине, 0… 5. ° днем, в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей -2… + 3 ° ночью, 4… 9 ° днем, в Иссык-Куль области -1… -6 ° ночью, 1 … 6 ° днем, в Нарынской области -4… ночью -9 ° C, 0… 5 ° C днем, в горных районах -12… -17 ° C ночью, -4..-9 ° C в днем.

Такая неустойчивая погода затруднит работу транспорта, энергетики и коммунальных служб, а также затруднит выпас скота на пастбищах.