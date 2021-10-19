Ювенальная пробация: В Оше для подростков открыли реабилитационный лагерь

В Оше начал работу реабилитационный лагерь "Раскрой себя" для клиентов ювенальной пробации.

Данный лагерь был организован Общественным благотворительным фондом "Оэйсис" в рамках проекта "Социальное партнерство в реабилитации детей в конфликте с законом" при поддержке Deutsche Botschaft Bischkek Посольство Германии в Бишкеке. Реабилитационный лагерь был направлен на социализацию и успешную интеграцию уязвимых молодых людей через использование инновационных социальных технологий и предусматривал комплексный подход.

Первый компонент - личностное развитие подростка, помощь в самоопределении, избавлении от вредных привычек. Второй компонент - доступ к информации об образовательных возможностях, получении профессии, различных проектах и программах. Третий - восстановление психологического здоровья детей, оказавшихся в конфликте с законом.

Большинство участников перед началом лагеря испытывали испытывали такие трудности, как нехватка мотивации и энергии, страдали от стеснительности, депрессии и одиночества. Опытные психологи помогали детям справиться с саморазрушающим поведением, агрессией, гневом, депрессией.

В ходе тренингов подростки составили карту желаний, научились ставить цели на будущее, планировать свою жизнь, коммуницировать с окружающими. Были проведены тимбилдинг "Спорт для Жизни", интеллектуальная викторина "Quiz Night", турниры по футболу и волейболу, тренинги по личностному развитию, мастер-класс по шахматам.

Дети активно вовлекались в спорт. По словам организаторов, занятие спортом дает положительное развитие психологическому здоровью несовершеннолетних, снижает стрессовое состояние и депрессии. Во время лагеря все участники состязаний показали свою выносливость, а также слаженность в командных соревнованиях. Основной целью проведения спортивных мероприятий стала пропаганда здорового образа жизни среди подростков, а также формирование воли в достижении цели.

По завершении лагеря команды приняли участие в культурном вечере "Дружба народов".