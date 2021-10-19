Миссия БДИПЧ ОБСЕ приглашена наблюдать за выборами в Жогорку Кенеш КР

В Кыргызстане сегодня, 19 октября, заместитель министра иностранных дел КР Азизбек Мадмаров встретился с заместителем главы миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ за выборами Жогорку Кенеша Полиной Лемос. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Замминистра поблагодарил БДИПЧ ОБСЕ за принятие приглашения наблюдать за выборами в Жогорку Кенеш КР и направление международных наблюдателей, проинформировал о реформировании избирательного законодательства к прошедшим выборам и сделанных усилиях по прозрачности избирательного процесса с использованием новых информационных технологий.

Стороны договорились вести совместную работу по дальнейшему совершенствованию избирательных процессов в КР.