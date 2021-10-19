В ГСИН приняли присягу новобранцы осеннего призыва

В Бишкеке сегодня, 19 октября, на базе Департамента по охране и конвоированию ГСИН КР состоялось принятие военной присяги молодым пополнением осеннего призыва-2021.

Как сообщает пресс-служба ГСИН КР, новобранцы окончили курс по программе подготовки молодого бойца и прошли адаптацию к армейской жизни со строгим распорядком дня, изучили основы и положения воинских уставов, свои функциональные обязанности.

Отмечается, что для несения службы в системе ГСИН, от каждого воина требуется постоянная морально-психологическая устойчивость, неусыпная высокая бдительность и быстрая реакция в реально сложившихся обстоятельствах. В некоторых случаях могут подвергаться опасности даже их жизнь.

Торжественное мероприятие скрасили показательными выступлениями молодых воинов по строевой подготовке. В завершение торжественного мероприятия состоялся праздничный концерт.

Новобранцев пришли поздравить ветераны Департамента по охране и конвоированию, представители взаимодействующих структур, а также родные и близкие вновь прибывших военнослужащих.

Справка

Департамент по охране и конвоированию осуществляет охрану исправительных учреждений ГСИН при Министерстве юстиции КР, где отбывают наказания опасные преступники, обеспечивают конвоирование и охрану подсудимых в судах Бишкека, где проходят различные судебные процессы, а также осуществляет перевозку преступников и лиц, заключенных под стражу с юга на север страны и обратно, из одних мест заключения в другие.