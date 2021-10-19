В Бишкеке на мусорном полигоне возобновлены работы по рекультивации

В Бишкеке, со вчерашнего дня, 18 октября на бишкекском санитарном полигоне возобновлены работы по рекультивации. Как сообащет пресс-служба мэрии, руководство муниципалитета держит на контроле ход работ.

Сообщается, что мэрия Бишкек, в течение сентября два раза направляла письмо в ЕБРР о намерении расторжения контракта с эстонской компанией, ввиду того, что подрядчики на полтора года без указания причин уехали из страны и приостановили все работы.

В ходе неоднократных переговоров, подрядчик выразил намерение о скорейшем возобновлении работ. Составлен и утвержден "План мероприятий по устранению задымления на городской санкционированной свалке ТБО" где указаны сроки в два месяца и виды работ по ликвидации очагов дыма. Несоблюдение сроков и условий выполнения работ по разработанному плану, станет основанием для расторжения договора.

Напомним, что контракт с подрядчиком подписан 20 июня 2017 года, работы по которому должны были завершиться в 2019 году. Однако в 2019 году было подписано соглашение о внесении изменений в контракт в части изменения срока завершения работ до 1 июля 2021 года ввиду периодических остановок работ по различным причинам (увеличение суммы контракта, увеличение фактической площади свалки на 4, 57 га и т.д.). В апреле 2020 года команда подрядчика полностью остановила работы на полигоне, выполнив всего 34 процента работ от общего объема.