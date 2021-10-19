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В Москве прошел фестиваль, посвященный Айтматову

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- Евгений Денисенко
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В Москве, в концертном зале культурного центра "Рублево" состоялся первый кыргызский театральный фестиваль "Аян". Он был посвящен 93-летию со дня рождения классика кыргызской и мировой литературы Чингиза Айтматова и организован в рамках Перекрестного года Кыргызстана и России.

Фестиваль инициирован силами общественных организаций кыргызской диаспоры в Москве и посольства КР в РФ. Его участниками стали творческие коллективы из всех областей Кыргызстана и театральная группа из Республики Башкортостан.

В ходе фестиваля были показаны инсценированные самодеятельными артистами отрывки из произведений Айтматова, прочитаны стихи, посвященные его творчеству. Зрители смогли также познакомиться с выставкой работ члена Союзов художников Кыргызстана, России и Австрии Асатиллы Тешебаева.

Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат выразила благодарность молодежному театру "Аян" и его руководителю Айнаш Козубаевой за "огромное духовное подвижничество в деле, объединяющем талантливых людей".

Этот театр, который стал одним из застрельщиков нынешнего фестиваля, был образован в 2018 году из молодых уроженцев Кыргызстана, работающих, обучающихся в Москве. В его активе – постановки "Игра в царя", "Сын Манаса Семетей", "Сердце матери" и другие.

"Аян" поддерживает тесные связи с Московским молодежным театром "Яблоко" под руководством народного артиста РФ Вячеслава Спесивцева. И участвовал в его театральных проектах "Ромео и Джульетта", а также "Плаха" по одноименному айтматовскому роману. Сам Вячеслав Спесивцев неоднократно заявлял, что высоко ценит творчество Чингиза Айтматова, с которым был лично знаком, и охотно сотрудничает с талантливой кыргызской молодежью.

Показанные в ходе нынешнего фестиваля постановки были отмечены в различных номинациях. Эти работы оценивало жюри под председательством доктора филологических наук, профессора МГУ имени М. Ломоносова Марклена Конурбаева. Фестиваль, по мнению зрителей, стал событием в культурной жизни Москвы, ее кыргызской диаспоры.


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