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В Бишкеке задержали мужчину за мошенничество с автомобилем

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке задержали подозреваемого в совершении мошенничества с автомобилем.

Как сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района, 13 декабря 2020 года в управление с письменным заявлением обратилась гражданка А.Ч. с просьбой принять меры в отношении гражданина А.К., который 28 сентября 2020 года, под предлогом приобретения в рассрочку, завладел автомобилем марки "BMW X6" стоимостью 16 тысяч долларов США. После чего скрывал свое местонахождение.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК КР.

При проведении комплекса следственных действий и розыскных мероприятий, участковыми четвертого отдела городской милиции Октябрьского РУВД был установлен и задержан подозреваемый в совершении мошенничества А.К. 1989 года рождения и доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Октябрьским районным судом в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде ареста, с содержанием в СИЗО-1.

В данное время, продолжаются дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.

Следователи, просят людей, владеющих какой-либо информацией о задержанном человеке, сообщать по следующим номерам телефонов: (0508) 08-00-88, 0(700) 66-93-34 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/408137
Теги:
мошенничество, Арест, милиция, УВД
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