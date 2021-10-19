"У скорости особый вкус". Интервью с райдером Адилетом Абдиевым

Адилет Абдиев – фрирайдер, мотоинструктор, который научил комфортно и безопасно ездить на мотоциклах десятки людей. Недавно он закрыл четвертый мотосезон со своей "Моникой" – спортивный байк ВMW S 1000 RR.

Корреспондент VB.KG поговорила с райдером и узнала, откуда у него любовь к мотоциклам.

Идеальный "школьник"

Впервые мы встретились с Адилетом Абдиевым на площадке, где проходят практические занятия у тех, кто желает покорить железного коня. Конь – это Yamaha YBR 125. На нем обучаются новички. Он легкий, не задиристый, на нем проще научиться держать баланс и подружиться с газом. Одним словом, идеальный "школьник".

Кстати, многие мотошколы применяют именно этот мотоцикл, обучая своих учеников базовым навыкам вождения, потому что он способен прощать новичку ошибки. Адилет говорит, что, научившись ездить на нем, пересесть на другой байк не составит труда.

Единственная площадка в городе пригодная для обучения езде на мотоцикле – это закрытая территория за центром отдыха "Дасмия".

К слову, официально мотошколы у нас в стране нет. Но есть люди, готовы поделиться своим опытом и знаниями. Адилет один из них, учит, как он сам говорит, ездить "правильно, безопасно, долго и счастливо".

Есть несколько элементов, которые дают хорошо почувствовать мотоцикл – "змейка" и "восьмерка". Для практики на площадке расставляют конусы, и человек объезжает их. Оттачивая движения можно понять, как делать переключение передач, держать баланс и экстренно тормозить. Все эти навыки обязательно понадобятся на дорогах.

Среди учеников Адилета люди самых разных профессий и возрастов, но все называют его сэнсей. Он не только учит азам вождения, объясняет технические составляющие, но и старается привить своим ученикам любовь к мотокультуре. Со многими из них завязывается дружба на долгие годы.

Кстати, прошлогодние выпускники организовали свой клуб – "M Raiders". И как говорят его основатели, всем новым членам клуба они сначала рекомендуют пройти обучение для их же безопасности. И даже готовы оплатить уроки.

Среди тех, кто приходит учиться есть те, кто уже приобрел свой мотоцикл и прежде чем выехать на дорогу, решил освоить азы вождения. Кто-то наоборот, перед покупкой мототехники учится ею управлять. А есть, и такие, кто приходит за новыми ощущениями, ведь управлять двухколесным конем – это полная свобода.

Парадокс, но чем быстрее едет мотоцикл, тем легче им управлять. Труднее всего на мотоцикле ехать на маленькой скорости, тогда он очень не устойчив. Но самое важное, что необходимо усвоить – найти свой скоростной лимит и не превышать его. Например, человеку комфортно ездить до 60-80 километров в час, при этом полноценно реагировать на все, что происходит вокруг, успевать увидеть все знаки и прочитать все надписи, предугадать, предусмотреть все ситуации, которые могут произойти. Если он превысит свой скоростной лимит, то уже не сможет также полноценно оценивать обстановку на дороге.

Адилет рассказывает, что на первых порах можно распознать, кто из ребят расположен к быстрой езде, кто к хулиганству. Таким он старается донести, что дорога не прощает ошибок и лучше лишний раз не рисковать.

"Мотоцикл – это море удовольствия, это очень приятно и вкусно, и не вижу смысла разменивать такую вкусную штуку на переломы и другие травмы", - говори мой собеседник.

Адилет уверен, что научиться ездить на мотоцикле может каждый, просто кто-то быстрее, кто-то дольше. По его наблюдениям, парни учатся быстрее, но зато девушки старательнее и внимательнее на уроках.

Кстати, в последние пару лет мотоциклы все чаще выбирают девушки. Представительницы прекрасной половины даже создали в Бишкеке свой клуб "Шабаш" и являются полноправными участницами всех мото-тусовок.

С четырех лет за рулем

Сам Абдиев на мотоциклах с четырех лет. Да-да, в возрасте нет никакой ошибки. Старший брат возил мальчика в детский сад и по дороге давал малышу порулить. Это ощущение полета осталось на долгие годы.

Повзрослев и получив права, он сменил разные байки, разных классов и для разных целей.

В 2017 году он приобрел спортивный литровый BMW S 1000 RR, который в шутку называет подружкой, верной спутницей с которой преодолел километры дорог. У мотоцикла даже кличка есть – "Моника", наверное, из-за симпатии к итальянской актрисе Монике Беллуччи. Кстати, второй такой "Моники" в городе не найти.

"Когда-то я взял этот спортивный мотоцикл, чтобы потом перепродать его, но, однажды прокатившись на нем, не смог с ним расстаться. Ощущения от езды на нем не передать словами, это словно телепортация в пространстве", - рассказывает Адилет Абдиев.

Он также рассказал, что в быту с мотоциклом нет никаких сложностей, кроме необходимости арендовать гараж для своего двухколесного товарища. Его просто неприятно оставлять на улице без присмотра, да и на ночь во дворе не оставишь.

"Мотоцикл – не просто транспорт, это еще и отличное средство коммуникации. Байки объединяют самых разных людей из самых разных сфер деятельности. В обычной жизни их пути, возможно, никогда бы не пересеклись. Но "двухколесные" нашли точки соприкосновения. В своей среде байкеры общаются, как говорится, без купюр – мотоцикл всех уравнивает. Автомобилисты, пожалуй, не могут также, наверное, потому, что их очень много. А мотоциклисты все друг друга знают и, увидев на дороге, сразу понимают, кто едет", - говорит Адилет.

По его словам, есть даже группы в соцсетях, где мотоциклисты пишут не только новости и сообщения о мероприятиях, но и сообщают о происшествиях на дорогах. Если кто-то попал в ДТП, то реагируют быстро – выезжают на место, чтобы оперативно помочь.

На своем "спорте" он любит выезжать за город. Любимый маршрут – из Бишкека на Иссык-Куль, через Боомское ущелье. Там трасса не сильно загружена трафиком, есть крутые повороты, преодолевать которые на спортбайке особенно интересно.

Кстати, к моему собеседнику нередко обращаются те, кто хотел бы покататься на мотоцикле, почувствовать этот вкус свободы, полета и адреналина. Для них он устраивает выезды в сторону аэропорта "Манас" или же к мемориальному комплексу "Ата-Бейит". Конечно, с соблюдением всех правил безопасности для пассажира.

Адилет любит скорость, но своим ученикам не советует сразу начинать с мотоцикла спортивного класса. Риск не справиться со столь мощной машиной слишком высок.

Но тут все зависит от того, как человек собирается использовать мототехнику. Например, для того, чтобы ездить на работу и обратно отлично подойдут "стриты", их еще называют naked bike в переводе с английского - "голый мотоцикл". Звучит странно, а объясняется просто: такие байки в своем большинстве представляют собой раздетые версии спортбайков. Развитая аэродинамическая капотировка у них отсутствует. Рама и двигатель выставлены напоказ. Они управляемые, послушные и тоже дарят яркие эмоции.

В последнее время двухколесная техника всех классов прочно заняла свои позиции на дорогах, это транспортное средство обладает меньшими габаритами и большей маневренностью, чем автомобиль, отлично чувствует себя на городских улицах и требует меньших затрат.

Мотоциклы обладают рядом весомых преимуществ. Компактность позволяет легко маневрировать на нем в плотном потоке машин и избавляет от необходимости стоять в пробках. Кроме того, его проще парковать: для этого требуется намного меньше места, чем для машины.

Интересно, что большинство тех, кто впервые садится на мотоцикл – люди взрослые и семейные. Объясняется это просто – в юношестве не каждый может позволить себе столь недешевое увлечение, да и родители часто запрещают садиться на мотоцикл. В зрелом возрасте человек все же решается воплотить свою мечту. Самому молодому ученику Абдиева в этом году было 24 года.

Первое, что необходимо приобрести вместе с мотоциклом – специальную защитную экипировку, в случае непредвиденных ситуаций на дорогах она защитит мотоциклиста от серьезных травм.

Прежде чем выехать на дороги общего пользования, ученики нередко берут еще пару выездов с инструктором. Едут в паре или в небольших группах, опытный пилот следит за новичками, дает подсказки на трассе.

Говорят, что кто однажды "попробовал" мотоцикл больше не сможет быть к нему равнодушным. Из тех, кого Адилет научил ездить, не было таких, кто потом отказался.

"Представьте, если вы научитесь танцевать, то как только где-то услышите музыку, не сможете спокойно стоять на месте, будете пританцовывать. Также и с мотоциклами. Это любовь на всю жизнь", - говорит Адилет.