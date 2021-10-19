Погода
$ 84.65 - 84.91
€ 97.70 - 99.20

В Бишкеке водителей троллейбусов призвали к дисциплине и порядку

213  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкекском троллейбусном управлении состоялось собрание руководящего и водительского состава с участием представителей УПСМ по ГУВД города Бишкек.

Как сообщает пресс-служба мэрии, во время встречи обсуждены вопросы и планы по улучшению деятельности столичных троллейбусов. Проведен анализ и разбор всех случаев по вине водителей троллейбусов за последние 9 месяцев.

Водители троллейбусов предложили выделить отдельный ряд для общественного транспорта на загруженных центральных улицах города, таких как: Манаса, Байтик-баатыра и Чуй.

Также руководство управления и старший инспектор ОТН УПСМ по ГУВД Бишкека провели разъяснительную беседу среди водительского состава по вопросам связанным с использованием мобильных телефонов за рулем, нарушением ПДД, курением, выбросом мусора, агрессивным поведением и другими нарушениями этики и дисциплины.

По итогам совещания водители предупреждены о том, что за любые нарушения ПДД, будут предприняты соответствующие меры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408141
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  