В Бишкеке водителей троллейбусов призвали к дисциплине и порядку

В Бишкекском троллейбусном управлении состоялось собрание руководящего и водительского состава с участием представителей УПСМ по ГУВД города Бишкек.

Как сообщает пресс-служба мэрии, во время встречи обсуждены вопросы и планы по улучшению деятельности столичных троллейбусов. Проведен анализ и разбор всех случаев по вине водителей троллейбусов за последние 9 месяцев.

Водители троллейбусов предложили выделить отдельный ряд для общественного транспорта на загруженных центральных улицах города, таких как: Манаса, Байтик-баатыра и Чуй.

Также руководство управления и старший инспектор ОТН УПСМ по ГУВД Бишкека провели разъяснительную беседу среди водительского состава по вопросам связанным с использованием мобильных телефонов за рулем, нарушением ПДД, курением, выбросом мусора, агрессивным поведением и другими нарушениями этики и дисциплины.

По итогам совещания водители предупреждены о том, что за любые нарушения ПДД, будут предприняты соответствующие меры.