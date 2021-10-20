Кыргызстанцы приняли участие в форуме ""Дипломатия Победы" в Москве

В Москве прошел IV Глобальный форум молодых дипломатов "Дипломатия Победы". Его участниками стали представители более 60 стран, включая Кыргызстан.

Организаторами выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Совет молодых дипломатов и Дипломатическая академия МИД России. Главной темой стала важность дипломатической работы по сохранению исторической памяти и противодействию искажения итогов Второй мировой войны.

На форуме выступили государственные и общественные деятели, руководители различных организаций.

Ректор Дипломатической академии Александр Яковенко отметил, что вопросы информационного освещения вклада советского народа в победу в Великой Отечественной войне являются все более актуальными, в этом контексте роль исторической дипломатии имеет большое значение. По мнению председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Леонида Слуцкого, сложно переоценить то, что достигается путём живого общения между молодыми дипломатами разных стран, и в рамках форума между ними возникает совершенно другой уровень взаимопонимания. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем видеообращение выразил надежду, что данный форум внесет свой вклад в общие усилия по оздоровлению ситуации в мире.

Приветственное слово председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича зачитал директор департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК, председатель Молодежного совета Комиссии Данияр Турусбеков (Кыргызстан). Он рассказал о проекте Молодежного совета ЕЭК "Наши Герои", который нашел положительный отклик у различных министерств и ведомств государств Евразийского экономического союза. И призвал молодых дипломатов – наследников традиций советской дипломатической школы – подключиться к этой инициативе.

Проект "Наши герои" реализуется с 2020 года. В рамках него собраны фотографии и истории более 300 родственников членов Коллегии (министров), должностных лиц и сотрудников ЕЭК, принявших участие в Великой Отечественной войне. Проект доступен в виде раздела на официальном сайте ЕЭК.

На форуме был презентован Устав Международной ассоциации молодых дипломатов. Работа над ним на протяжении нескольких лет велась дипломатами разных стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал данный факт так: "Искренне радует, что накопленный опыт позволяет вывести диалог между молодыми специалистами-международниками разных стран на новый уровень, поставить его на системную основу. Такую деятельность, ориентированную в том числе на продвижение инновационной концепции "горизонтальной дипломатии", поддержание атмосферы доверия и взаимопонимания между народами, мы всемерно приветствуем и поддерживаем".