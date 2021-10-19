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Супругам офицеров милиции вручили почетную медаль "Жена офицера"

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- Айжан Мамбеталиева
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Председатель совета ветеранов МВД полковник милиции в отставке Султан Жоошбаев вручил награды женам сотрудников.

Перед вручением, он рассказал о происхождении и значимости медали.

"Эта особая медаль - знак глубокого уважения и признания огромной роли жен офицеров, которые являются надежной опорой, обеспечивают благополучие и сохранность семейного очага, остаются преданными и терпеливыми в трудных жизненных ситуациях. Спасибо вам за то, что в самые нелегкие времена остаётесь надежным другом и опорой для своего избранника. Проходите вместе все трудности, вы все достойны этой награды", - подчеркнул Султан Жоошбаев.


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URL: https://www.vb.kg/408147
Теги:
МВД, Кыргызстан, медаль
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