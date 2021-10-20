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Из России в Кыргызстан репатриированы семь детей-сирот

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- Евгений Денисенко
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Посольством КР в РФ совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции республики возвращены из России в Кыргызстан семеро малышей. Все они остались в РФ без попечения родителей-кыргызстанцев.

Посольством оказано содействие в оформлении требуемых для репатриации ребятишек документов, это, в том числе, свидетельства на возвращение в КР. А активистами диаспоры приобретены для маленьких соотечественников одежда и предметы первой необходимости.

В посольстве сообщили, что до конца текущего года планируется возвращение в Кыргызстан еще нескольких детей-сирот.

Такая работа проводится в течение уже ряда лет. По имеющимся данным, с 2011 года в КР было возвращено уже более сотни малышей, оставшихся в России родительской опеки. Причем, начиная с 2014 года, репатриация проводится системно, за счет республиканского бюджета, не в пример прежним временам, когда для этих целей приходилось искать спонсоров.

Каждому такому возвращению предшествует большая подготовительная работа, проводимая представителями заинтересованных ведомств и России, и Кыргызстана, при обязательном и активном участии посольства КР. Репатриированные ребятишки размещаются в специализированных детских учреждениях республики. И по истечении необходимого адаптационного периода предпринимаются усилия по обустройству будущего таких детей. Если попытки воссоединения ребенка с семьей не увенчались успехом, начинается поиск возможных усыновителей.


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URL: https://www.vb.kg/408149
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