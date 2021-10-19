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На партию Исакова и Келдибекова подали жалобу в ЦИК

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- Бакыт Басарбек
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Гражданский активист Анарбек Катаганов подал жалобу в ЦИК на партию "Азаттык". Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, он требует снять партию с предвыборной гонки.

"В партии "Азаттык" были выявлены такие нарушения, как:

1. При проведении съезда партии "Азаттык" 10 октября в здании театра оперы и балета не был оглашён полностью список кандидатов.

2. Член комиссии ЦИК уходя сказал, что это грубое нарушение, будем ждать жалобу, иначе я не знаю ваших подводных камней.

3. Обратите внимание на бюллетень для съезда, где не указан список кандидатов. Получается большинство проголосовало за неполный список.

4. Теперь по поводу видео, внимательно посмотрите, в нем зачитывается список 10 человек, остальные имена кандидатов не называются. На этом останавливают зачитывание списка кандидатов.

5. На следующий день в штабе стояла очередь из кандидатов, все хотели уточнить себя в списке. В штабе есть камера и журнал посещений. Если поднять это видео, можно взять интервью у тех, кто был выкинут из списка. И им есть что сказать.

6. В штабе я спросил про количество кандидатов, мне показали на пачку документов кандидатов, я перечитал количество, там было более 120, дальше считать не стал.

7. На мое удивление ближе к обеду пришли ещё люди и стали сдавать документы. На мой вопрос, почему это делается, мне сказали, что если придёт кандидат более денежный, уберут менее денежного. Вот такая демократическая партия.

8. 13 октября партия сдала уведомление в ЦИК, что в списке согласно съезду указано 54 кандидата, но ни одной фамилии не указано, только цифра "54". Получается, что партия может до 18 октября заниматься фальсификацией и менять список.

Это уже прецедент, из-за которого партия не имеет права участвовать на выборах.

9. Хороших кандидатов они выкинут, чтобы не успели войти в другие партии, этим самым ослабить позиции оппонентов. Келдибеков приглашал многих политиков, даже тех, у кого не было денег. В итоге, прощался с ними.

10. Партия принадлежит генералу Исмаилу Исакову, но все приходят к Келдибекову, в его штаб по ул. Льва Толстого.

11. Меня пригласили стать кандидатом, я собрал документы, но потом сказали, что в список я не попаду.Вчера я узнаю, что не только на съезде, но и 13 октября партия "Азаттык" не указала список кандидатов", - перечислил активист нарушения.


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URL: https://www.vb.kg/408150
Теги:
Ахматбек Келдибеков, выборы, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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