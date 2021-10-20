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В СНГ инициируют взаимное признании антиковидных документов

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- Евгений Денисенко
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В СНГ создадут рабочую группу, которая займется проработкой условий и порядка взаимного признания в странах Содружества сертификатов о вакцинации против COVID-19. Такое решение принято на очередном заседании Совета СНГ по сотрудничеству в области здравоохранения, состоявшемся в Минске.

В ходе заседания рассмотрено 26 вопросов, касающихся широкого взаимодействия в области здравоохранения на пространстве СНГ. Было отмечено, что быстрый рост числа хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной смертности, возникновение новых инфекционных болезней, таких, например, как пандемия COVID-19, требуют объединения усилий министерств здравоохранения стран-партнеров и принятия новых решений.

Участие в заседании принял директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Его выступление была посвящено урокам, извлеченным в ходе пандемии COVID-19, обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них.

Представители здравоохранительных ведомств стран СНГ утвердили порядок формирования реестра специалистов для совместной работы в зоне ЧС санитарно-эпидемиологического характера, одобрили проект плана по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам. И поддержали инициативу российской стороны о проведении международной веб-конференции и межгосударственного командно-штабного учения по вопросам реагирования систем здравоохранения на чрезвычайные ситуации биолого-социального характера.

Принят ряд других важных решений, направленных на укрепление сотрудничества в вопросах защиты здоровья человека. Также проработан вопрос создания базовой организации в области оценки технологий здравоохранения, контроля качества и финансирования медицинской помощи. Планируется, что этот статус получит Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России.


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URL: https://www.vb.kg/408151
Теги:
Минздрав, Россия
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