Сельские школы начали получать первый урожай с пришкольных фруктовых садов

Mercy Corps (Мерсико) в Кыргызстане в течение последних десяти лет активно поддерживает программы, направленные на улучшение горячего питания учащихся начальных классов. В дополнение к основной Международной программе Мак Говерна-Доула "Продовольствие для образования и детское питание", Мерсико с 2016 года осуществляет проект "Устойчивые пришкольные сады для детского питания", охватившей 155 сельских школ.

Для успешной реализации проекта, создания школьных фруктовых садов целевым школам проекта оказана техническая и консультационная помощь.

Всего на 40 га пришкольных участков 155 школ посажены более 15 тысяч фруктовых деревьев, таких как яблони, груши, абрикосы, слива и хурма. Для сохранности садов, школы по проекту имели возможность смогли установить ограждения и системы для полива.

В ходе проекта команды школ, состоящие из представителей школьной администрации, персонала, родителей и жителей сообществ, повысили свои знания и навыки от планирования бюджета фруктового сада до приобретения практических навыков через тренинги и менторство агрономов. Программа обучения включала цикл тренингов по садоводству по 7 самым необходимым темам для грамотного ухода за фруктовым садом и информационные, наглядные материалы по агротехнике выращивания фруктовых деревьев.

На данном этапе более 30 процентов проектных школ начали получать первый урожай с пришкольных фруктовых садов, которые будут использованы для школьной столовой. Для эффективного использования урожая в рамках проекта Мерсико поэтапно обеспечила все школы сушильными аппаратами для овощей и фруктов, садовым инвентарем и триммерами. В 34 школах из 155 была установлена система капельного орошения.

Одним из факторов успеха в создании пришкольных садов явилось активное участие местных сообществ и органов местного самоуправления и вклад школ в реализацию проекта.