Погода
$ 84.63 - 84.90
€ 97.70 - 99.20

Сельские школы начали получать первый урожай с пришкольных фруктовых садов

30  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Mercy Corps (Мерсико) в Кыргызстане в течение последних десяти лет активно поддерживает программы, направленные на улучшение горячего питания учащихся начальных классов. В дополнение к основной Международной программе Мак Говерна-Доула "Продовольствие для образования и детское питание", Мерсико с 2016 года осуществляет проект "Устойчивые пришкольные сады для детского питания", охватившей 155 сельских школ.

Для успешной реализации проекта, создания школьных фруктовых садов целевым школам проекта оказана техническая и консультационная помощь.

Всего на 40 га пришкольных участков 155 школ посажены более 15 тысяч фруктовых деревьев, таких как яблони, груши, абрикосы, слива и хурма. Для сохранности садов, школы по проекту имели возможность смогли установить ограждения и системы для полива.

В ходе проекта команды школ, состоящие из представителей школьной администрации, персонала, родителей и жителей сообществ, повысили свои знания и навыки от планирования бюджета фруктового сада до приобретения практических навыков через тренинги и менторство агрономов. Программа обучения включала цикл тренингов по садоводству по 7 самым необходимым темам для грамотного ухода за фруктовым садом и информационные, наглядные материалы по агротехнике выращивания фруктовых деревьев.

На данном этапе более 30 процентов проектных школ начали получать первый урожай с пришкольных фруктовых садов, которые будут использованы для школьной столовой. Для эффективного использования урожая в рамках проекта Мерсико поэтапно обеспечила все школы сушильными аппаратами для овощей и фруктов, садовым инвентарем и триммерами. В 34 школах из 155 была установлена система капельного орошения.

Одним из факторов успеха в создании пришкольных садов явилось активное участие местных сообществ и органов местного самоуправления и вклад школ в реализацию проекта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408154
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  