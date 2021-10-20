Погода
$ 84.63 - 84.90
€ 97.70 - 99.20

Подписаны указы о приеме в гражданство и выходе из гражданства КР

100  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров подписал указы о приеме в гражданство Кыргызской Республики и о выходе из гражданства Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Из них три указа о приеме в гражданство на 1207 человек (820 – взрослые и 387 – дети). Большая часть новых граждан страны являются этническими кыргызами, возвратившимися на историческую родину.

Также подписан один указ президента о выходе из гражданства КР на 53 человек (45 – взрослые и 8 – дети).

Всего ходатайств - на 1260 человек (865 – взрослые и 395 – дети).

Списки можно посмотреть здесь.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408156
Теги:
президент, гражданство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  