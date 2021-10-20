Подписаны указы о приеме в гражданство и выходе из гражданства КР

Президент Садыр Жапаров подписал указы о приеме в гражданство Кыргызской Республики и о выходе из гражданства Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Из них три указа о приеме в гражданство на 1207 человек (820 – взрослые и 387 – дети). Большая часть новых граждан страны являются этническими кыргызами, возвратившимися на историческую родину.

Также подписан один указ президента о выходе из гражданства КР на 53 человек (45 – взрослые и 8 – дети).

Всего ходатайств - на 1260 человек (865 – взрослые и 395 – дети).

Списки можно посмотреть здесь.