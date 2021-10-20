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В Кыргызстане сменится посол Азербайджана

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- Алина Мамаева
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Министр иностранных дел, внешней торговли и инвестиций КР Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике, дуайена дипломатического корпуса Гидаята Оруджева в связи с завершением его дипломатической миссии в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Министр Руслан Казакбаев отметил особый вклад посла Гидаята Оруджева в укрепление политического диалога, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном.

Стороны с удовлетворением отметили высокий уровень кыргызско-азербайджанских отношений и подвели итоги деятельности посла Азербайджана в Кыргызстане. В этом контексте обсуждены планы по дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества и график предстоящих визитов на высшем уровне.

Отдельно рассмотрены имеющиеся в двусторонней повестке дня задачи на ближнюю и среднюю перспективу.


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URL: https://www.vb.kg/408161
Теги:
Азербайджан, МИД, Кыргызстан
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