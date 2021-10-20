Стало известно о желании Facebook сменить название

Компания Facebook хочет провести ребрендинг и поменять свое название на следующей неделе. Об этом во вторник, 19 октября, сообщил портал The Verge со ссылкой на осведомленный источник.

По его информации, смена названия связана со стремлением компании отразить направленность на построение метавселенной.

О грядущем изменение названия глава Facebook Марк Цукерберг планирует рассказать на ежегодной конференции компании 28 октября, но возможно это произойдет раньше. В июле в интервью порталу, он отметил, что в течение следующих нескольких лет "мы эффективно перейдем от того, чтобы люди воспринимали нас в первую очередь не как компанию социальных сетей, а как компанию метавселенной".

Метавселенная, по словам Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации. По его мнению, что это станет важной частью "следующей главы о том, как Интернет развивается после мобильного Интернета".

Ранее, 17 октября, Facebook объявил о планах нанять еще 10 тыс. сотрудников для работы в метавселенной в Евросоюзе. В компании отметили, что данная инвестиция является "вотумом уверенности в силе европейской технологической индустрии и потенциале европейских технических талантов".

20 августа основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о запуске сервиса Horizon Workrooms, который позволит создавать рабочее пространство в виртуальной реальности и имитировать коллективные собрания. Отмечается, что пользователи смогут с помощью VR-шлема Oculus Quest 2 создавать аватары, которые будут взаимодействовать с коллегами в виртуальной метавселенной.

Источник: Известия