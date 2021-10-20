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В Кыргызстане прошли учения по пресечению массовых беспорядков в колониях

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- Бакыт Басарбек
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Государственной службой исполнения наказаний при Министерстве юстиции на территории одного из исправительных учреждений были проведены плановые тактико-специальные учения по теме: "Пресечение массовых беспорядков в исправительных учреждениях". Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

"Целями учения ставились отработка слаженных действий соответствующих подразделений Государственной службы исполнения наказания при возникновении массовых беспорядков в исправительном учреждении, организации ими взаимодействия между собой и с территориальными органами внутренних дел.

На учения привлекались бойцы отряда специального назначения "Омега", сотрудники сводного отряда, кинологи со служебными собаками, военнослужащие Департамента по охране исправительных учреждений и конвоированию осужденных и лиц, заключённых под стражу ГСИН, а также сотрудники районного органа внутренних дел.

Участниками отработаны тактические приемы и методы по локализации и ликвидации массовых беспорядков, а также действия по устранению их последствий и нормализации обстановки в учреждении.

Следует отметить, что тактико-специальные учения являются основной и наиболее эффективной формой подготовки сил и средств Государственной службы исполнения наказаний к действиям в условиях нештатных ситуаций и проводятся ГСИН на регулярной плановой основе".


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URL: https://www.vb.kg/408165
Теги:
ГСИН, Кыргызстан
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