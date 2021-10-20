Гульнара Саякбаева: Из-за врачебной ошибки не могу свободно дышать (видео)

Жизнь 43-летней Гульнары Саякбаевой поделилась на "до" и "после" неудачной операции на щитовидной железе, которую она сделала полтора года назад в частной клинике. Женщина практически лишилась голоса, вынуждена жить с отверстием в шее. Каждый вдох ей дается с трудом, но она борется за собственную жизнь, ведь у нее растет маленькая дочь, которой нужна здоровая мать.

Гульнара Саякбаева обратилась в редакцию VB.KG, чтобы рассказать свою историю о врачебной ошибке и попросить помощи для исправления ее последствий.

"Моя жизнь перевернулась с ног на голову. Теперь я – инвалид 3-й группы, который не может самостоятельно дышать и говорить. Я все время нахожусь в страхе, что могу задохнуться в любой момент. Потеряла возможность и способность полноценно заботиться о своей дочери, которая является инвалидом с рождения", - с трудом проговаривает Гульнара.

Она может говорить, только закрыв отверстие в горле ладонью, иначе звук не проходит.

В марте 2020 года эндокринолог поставил Гульнаре диагноз "Аутоиммунный тиреоидит с проявлением узлообразования", "Эутиреоз". Было рекомендовано оперативное лечение в плановом (не экстренном) порядке, для чего необходимо было получить консультацию хирурга, специализирующегося на эндокринологических операциях.

Это совпало со всеобщим локдауном по случаю первой волны коронавируса. Все государственные больницы были закрыты на карантин или переведены в красные зоны. А вот в частной клинике "ЮРФА" ее приняли сразу.

"В целом чувствовала, я себя вполне нормально, но переживая за свой диагноз, я все-таки обратилась в клинику "ЮРФА" за консультацией хирурга. Меня встретил заведующий хирургическим отделением Нурдин Маманов, который стал убеждать, что надо срочно делать операцию, что узлы на щитовидке быстро растут, и возможно это онкология. Да, и, вообще, неизвестно доживу ли я до осени. После этого разговора мне действительно стало плохо, я в полуобморочном состоянии доехала до дома. Муж и родные сказали, что если врачи так советуют, то надо сделать операцию, собрали деньги", – вспоминает Гульнара.

Из клиники ей позвонили в тот же вечер, сообщив, что палата для нее уже подготовлена, и ее ждут на операцию.

"На следующий день я поехала в клинику, меня проводил до кассы. Помню, что я несколько раз просила отпустить меня домой, но врачи настаивали. Операцию мне делали три врача Орозалы Кочоров, Нурдин Маманов и Руслан Мамедов. Когда я очнулась после наркоза, с ужасом поняла, что мне трудно сделать даже вдох, и я не могу говорить. Но врачи меня успокоили, сказав, что это нормально после операции. А потом еще выяснилось, что мне удалили всю щитовидную железу! Хотя перед операцией речь шла только о правой доле", - отмечает женщина.

После выписки домой состояние Гульнары только ухудшалось.

"Из-за проблем с дыханием, я не могла даже подняться на третий этаж к своей квартире. Когда я жаловалась оперировавшим врачам, мне говорили, что это нормально. А профессор Орозалы Кочоров, который непосредственно проводил операцию, принял меня только в феврале. Но эндокринолог по месту жительства сказала, что так не должно быть. И я, наконец, дошла до Национального госпиталя, где собрали консилиум, и выяснилось, что во время операции в "ЮРФЕ" мне задели возвратно гортанный нерв, который отвечает за дыхание и голос. Это была врачебная ошибка", - говорит Гульнара.

"Самое печальное из всей моей истории то, что с таким диагнозом вначале пробуют лечить консервативным путем, а потом, в случае острой необходимости проводят хирургическое вмешательство. Как оказалось, мне могли и не делать эту операцию", - сожалеет женщина.

Чтобы хоть немного облегчить состояние пациентки, в июне 2021 года ей сделали операцию в Национальном госпитале по формированию трахеостомии, проще говоря, вывели ей отверстие через горло, чтобы она могла дышать, и немного разговаривать.

Гульнара написала заявление в УВД Октябрьского района, чтобы приняли меры в отношении медицинских работников клиники "ЮРФА", которые причинили тяжкий вред ее здоровью.

Корреспондент VB.KG обратилась за разъяснением по случаю Гульнары Саякбаевой в клинику "ЮРФА", но там отказались от комментария, сославшись на то, что сейчас в Минздраве по этому случаю уже ведется расследование.

Однако самой Гульнаре заместитель министра Жалалидин Рахматуллаев в письме ответил, что в Минздраве ничего не рассматривают, в связи с тем, что заведено уголовное дело и ведется расследование следователями УВД Октябрьского района.

"Ни руководство клиники "ЮРФА", ни врачи, проводившие мне операцию, никак не помогли и даже не попросили прощения за то, что покалечили меня. Но самое ужасное, выяснилось, что я не одна пострадала от действий этих врачей. Через социальные сети, мы объединись с другими пострадавшими пациентками клиники "ЮРФА", и мы намерены призвать к ответственности этих горе-специалистов. Наверняка многие слышали об истории девушки Айдай, которой во время простой операции на желчном пузыре повредили желчный проток. Есть еще три пострадавшие женщины. Сколько надо покалечить людей, чтобы Минздрав начал действовать? ", - задается вопросом Гульнара.

Между тем, время работает против самой Гульнары. С каждым месяцем отверстие в горле становиться все меньше, если оно полностью зарастет, то придется снова делать эту же операцию. Но у нее есть шанс на возвращение к нормальной жизни. Операции по восстановлению дыхательной и фонетической функции гортани делают в России и Израиле.

"Чтобы все восстановить, или попытаться хоть как-то все исправить, необходимо провести еще три операции с периодичностью в три недели. Стоимость операций, реабилитации и лечения в России, примерно составляет 4 200 000 сомов. К сожалению, эта неподъемная сумма для моей семьи", - говорит Гульнара.

Помощь этой женщине очень нужна, ведь она борется ради своей десятилетней дочери с инвалидностью.

Сообщаем реквизиты тем, кто хочет помочь Гульнаре Саякбаевой: