Первые электромобили будут собраны в Узбекистане в декабре этого года

Компания Central Asia Motors в декабре этого года запустит в Фергане в тестовом режиме сборку нескольких моделей китайских электромобилей, сообщают СМИ.

Мощности будут расположены на Ферганском механическом заводе, стоимость проекта оценивается в 50 миллионов долларов, из которых 40 миллионов долларов – прямые иностранные инвестиции, 5 миллионов долларов – банковский кредит и еще 5 миллионов долларов – средства узбекских предпринимателей.

Проект будет реализован в несколько этапов и завершится к концу 2022 года. При выходе на полную мощность здесь планируется выпускать до 10 тысяч электромобилей в год, будет создано свыше 300 рабочих мест.

В декабре намечено произвести 4 легковых модели и 8 моделей коммерческого транспорта. Учитывая недостаточную развитость инфраструктуры и отсутствие зарядных станций, на первом этапе все модели будут гибридами, то есть смогут работать и на электричестве, и на бензине.

Судя по проекту, здесь будут собирать, как дешевые малолитражки, похожие на "Матиз", так и кроссоверы, а также коммерческий транспорт – микроавтобусы.