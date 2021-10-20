Кыргызстанцы лидируют в использовании антиковидного приложения ЕАБР

На первом месте по скачиванию приложения "Путешествую без COVID-19", оказались граждане Кыргызстана. Об этом во время видеомоста Москва - Бишкек - Ереван - Минск сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Тигран Саркисян.

Он напомнил, что разработка ресурса "Путешествую без COVID-19" стало первым проектом недавно созданного Фонда цифровых инициатив ЕАБР. Задача приложения - обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан между странами в условиях пандемии коронавируса. Это, как подчеркнуто, снижает риск распространения заболевания и обеспечивает надежную систему контроля на межгосударственном уровне.

Первоначально приложение разрабатывалось для стран Евразийского экономического союза. Но затем география его применения стала расширяться. С июля использование ресурса обязательно при въезде в Россию из Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана, с сентября - из Азербайджана, Молдовы, Туркменистана и Узбекистана. Данное приложение можно скачать в магазинах App Store или Google Play.

Одним из первых к проекту присоединился Кыргызстан. И сегодня на счету его граждан больше всего скачиваний – около 400 тысяч. Всего же приложением "Путешествую без COVID-19" с момента его запуска воспользовалось уже свыше миллиона человек. И миллионный пользователь - тоже из Кыргызстана, на втором месте - Беларусь, на третьем - Армения.

Количество скачиваний, по словам замглавы ЕАБР, продолжает расти. И одновременно ведется работа над совершенствованием приложения. Одно из направлений - проверка надежности работы лабораторий, которые генерируют QR-коды. Для этого разрабатывается корпоративная система рисков, будет отслеживаться деятельность лабораторий, на предмет строго соблюдения ими договорных обязательств.

"Если обнаружим отклонения, то возможно и отключение таких лабораторий. Основная наша цель - повышение надежности приложения, чтобы доверие со стороны граждан и надзирающих органов было на высоком уровне", - подчеркнул Сарксиян.

Кроме того, предусмотрено расширение услуг, предоставляемых в рамках проекта. "Мы уже имеем возможность предоставлять информацию относительно вакцинации граждан, которые пользуются приложением. Четыре страны - Россия, Узбекистан, Кыргызстан и Армения - уже подключены к этой услуге", - проинформировал Тигран Саркисян.

Он также рассказал, что уже ведутся переговоры с третьими странами, не входящими в состав СНГ, с тем, чтобы они тоже признавали это приложение и пропускали бы граждан на свои территории.