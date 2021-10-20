В России предложили ввести из-за ковида девять нерабочих дней

Ввести в России из-за коронавируса нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября – такую инициативу озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. И предложила обратиться с этой инициативой к президенту Владимиру Путину

При этом, по словам Голиковой, для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предполагается предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с ближайшей субботы, 23 октября.

Также предлагается работодателям перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на месяц на удаленный режим работы.

А после ноябрьских выходных регионам, как заявлено, следует "аккуратно открывать" отрасли после нерабочих дней. Они могут сами принять решение о том, чтобы отправить неработающих и невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию.

Председатель правительства Михаил Мишустин назвал это предложение вынужденным, но необходимым. И поручил уже в среду, 20 октября, представить эту и другие меры главе государства.

Все эти меры, отмечает ТАСС, призваны снизить темпы распространения в стране новой инфекции, уже превзошедшие прошлогодние показатели. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, заболеваемость растет в 79 из 85 регионов России.

Кроме того, необходимо снизить нагрузку на систему здравоохранения. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, сейчас под наблюдением медиков из-за ковида находятся почти 1,22 миллиона человек (на пике в прошлом году, по его словам, их было 1,3 миллиона), а на больничных койках - 255 тысяч. Вместе с тем, количество этих коек уже почти достигло пиковых показателей - сейчас в стране их 274 тысяч.