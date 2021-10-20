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В Бишкеке открылся кыргызско-китайский Институт Шелкового пути

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- Нина Ничипорова
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В Бишкеке сегодня открылся кыргызско-китайский Институт Шелкового пути. Торжественная церемония открытия прошла в онлайн-формате в Кыргызском национальном университете.

Как сказал VB.KG руководитель центра Шелкового пути при КНУ Рашид Юсупов, Институт Шелкового пути создан совместными усилиями КНУ и Хэнаньского университета китайской провинции Хэнань в рамках проекта "Один пояс – один путь". "Институт будет готовить специалистов по программам бакалавриата и послевузовского профессионального образования", - уточнил Рашид Юсупов, которого избрали заместителем директора первого кыргызско-китайского высшего учебного заведения в нашей стране.

По его словам, первые два-три года институт будет располагаться в одном из корпусов КНУ. Китайская сторона провела в помещении капитальный ремонт, сейчас завершается техническое оснащение вуза. В дальнейшем планируется построить для института новый корпус.

"Глубоко символично, что институт назван в честь Великого Шелкового пути. Именно этот путь в течение многих веков связывал две наших страны, два народа. И в наше время отношения дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем продолжают активно развиваться, - сказал VB.KG министр образования и науки КР Болотбек Купешев, присутствующий на церемонии открытия. – А сотрудничество наших стран в рамках инициативы "Один пояс – один путь" можно назвать самым плодотворным и перспективным. Открытие Института Шелкового пути – это новый уровень отношений между Кыргызстаном и Китаем в области образования. Эпоха глобализации и информационных технологий существенно повышает требования к подготовке высококвалифицированных специалистов и научных кадров. Надеемся, что институт будет отвечать всем требованиям времени".

Как отметил Болотбек Купешев, Министерство образования и науки страны готово оказывать поддержку в его деятельности. По его мнению, открытие института заметно повысит уровень международного образовательного и культурного обмена и сотрудничества, будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы наших стран.

"Сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс – один путь" сегодня действительно самое плодотворное и многообещающее. Открытие Института Шелкового пути – это новое достижение в развитии отношений двух наших стран, - заявила заместитель губернатора провинции Хэнань Хо Цзиньхуа. – Институт будет способствовать сближению нашей молодежи, готовить специалистов высокого уровня для международного сотрудничества".

На открытии первого кыргызско-китайского высшего учебного заведения присутствовали ученые, депутаты ЖК, эксперты, сотрудники посольства Китая в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/408185
Теги:
Китай, Великий Шелковый путь, КНУ, Министерство образования
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