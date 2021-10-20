Погода
$ 84.63 - 84.90
€ 97.70 - 99.20

В Бишкеке выросло количество ОРВИ среди взрослых и детей

44  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке за последнюю неделю отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди взрослых и детей. Об этом сообщили на брифинге в республиканском штабе по борьбе COVID.

По данным центра городского санэпиднадзора, с 4 по 10 октября нынешнего года зарегистрировано 1710 случаев ОРВИ против 901 за аналогичный период в 2020 года.

За период с 11 по 17 октября зарегистрировали 2415 случаев ОРВИ, а за аналогичный период прошлого года - 1027 случаев ОРВИ.

Среди детей с наступлением холодов также отмечается рост заболеваемости ОРВИ. По данным Городского управления здравоохранения мэрии Бишкек, в городской клинической детской больнице скорой медицинской помощи (Городская детская больница № 3 ) и центров семейной медицины за последнюю неделю отмечается рост обращений по поводу ОРВИ у детей на 26,5 процентов.

За последнюю неделю, в период с 12 по 18 октября, в соматический корпус ГДКБСМП (Городская детская больница № 3) обратились 1761 детей, из них с симптомами ОРВИ 729 детей (41,4 процентов), госпитализировано 54 ребенка, из них 27 детей с симптомами ОРВИ, 16 детей с пневмонией, 11 детей с пневмонией +ОКИ.

За предыдущую неделю, с 8 по 11 октября, обратились –1589 детей, из них с симптомами ОРВИ 537 детей (33,8 процентов), госпитализированы 50 детей, из них 17 детей с симптомами ОРВИ, 24 ребенка с пневмонией, 9 детей с пневмонией +ОКИ.

За последние сутки, с 19 на 20 октября, через соматический прием обратились 250 детей (16.10.2021г.- 159 детей), из них госпитализированы 13 детей – 9 детей с ОРВИ, 4 ребенка с пневмонией.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408191
Теги:
дети, ОРВИ, Бишкек, медицина, больница
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  