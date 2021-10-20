В Бишкеке выросло количество ОРВИ среди взрослых и детей

В Бишкеке за последнюю неделю отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди взрослых и детей. Об этом сообщили на брифинге в республиканском штабе по борьбе COVID.

По данным центра городского санэпиднадзора, с 4 по 10 октября нынешнего года зарегистрировано 1710 случаев ОРВИ против 901 за аналогичный период в 2020 года.

За период с 11 по 17 октября зарегистрировали 2415 случаев ОРВИ, а за аналогичный период прошлого года - 1027 случаев ОРВИ.

Среди детей с наступлением холодов также отмечается рост заболеваемости ОРВИ. По данным Городского управления здравоохранения мэрии Бишкек, в городской клинической детской больнице скорой медицинской помощи (Городская детская больница № 3 ) и центров семейной медицины за последнюю неделю отмечается рост обращений по поводу ОРВИ у детей на 26,5 процентов.

За последнюю неделю, в период с 12 по 18 октября, в соматический корпус ГДКБСМП (Городская детская больница № 3) обратились 1761 детей, из них с симптомами ОРВИ 729 детей (41,4 процентов), госпитализировано 54 ребенка, из них 27 детей с симптомами ОРВИ, 16 детей с пневмонией, 11 детей с пневмонией +ОКИ.

За предыдущую неделю, с 8 по 11 октября, обратились –1589 детей, из них с симптомами ОРВИ 537 детей (33,8 процентов), госпитализированы 50 детей, из них 17 детей с симптомами ОРВИ, 24 ребенка с пневмонией, 9 детей с пневмонией +ОКИ.

За последние сутки, с 19 на 20 октября, через соматический прием обратились 250 детей (16.10.2021г.- 159 детей), из них госпитализированы 13 детей – 9 детей с ОРВИ, 4 ребенка с пневмонией.