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Конференция решила, что всем нам надо равняться на Юсупа Абдрахманова

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- Александр Тузов
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Сегодня, 20 октября, в главном корпусе Национальной академии наук состоялась Международная научно-практическая конференция "Деятельность Юсупа Абдрахманова – лучший образец государственного управления", посвященная 120-летию государственного и политического деятеля Юсупа Абдрахманова, возглавлявшего в 1927-1933 годах Правительство Советского Кыргызстана.

Об этом VB.KG сообщил член правительственного комитета по празднованию 120-летнего юбилея бишкекский историк Астемир Абдрахманов.

Сам Астемир Абдрахманов выступил на конференции с большим докладом о ранее неизвестных событиях политической и личнйо биографии Юсупа Абдрахманова с августа 1933 по январь 1934 годов. В это время Юсуп Абдрахманов подвергся жестоким преследованиям со стороны Политбюро ЦК ВКП(б) и лично Иосифа Сталина. Был исключен из партии (это означало политическую смерть) и был снят с работы, его семью лишили продовольственных пайков, квартиры и мебели. Спас Абдрахмановых от голодной смерти бывший первый секретарь Киробкома партии Владимир Шубриков, который помог Юсупу получить работу замзавуправления животноводства Чредне-Волжского краевого земельного отдела в Самаре.

В работе конференции участвовали президент НАН КР, академик Мурат Джуматаев, директор Института языка и литературы имени Айтматова Абдылдажан Акматалиев, председатель Фонда исторического и культурного наследия народа Кыргызстана "Мурас" при Аппарате Президента КР Кыяс Молдокасымов, директор Института истории, археологии и этнологии имени Джамгерчинова Абылабек Асанканов, преподаватели высших учебных заведений, ученые НАН КР, а также, в онлайн-формате, ученые из России и Казахстана.

Международная научно-практическая конференция отметила огромные заслуги Юсупа Абдрахманова в становлении и развитии кыргызско-советской государственности – как выдающийся пример для современности.


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URL: https://www.vb.kg/408192
Теги:
юбилей, независимое государство, история, Академия наук
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