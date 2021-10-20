Конференция решила, что всем нам надо равняться на Юсупа Абдрахманова

Сегодня, 20 октября, в главном корпусе Национальной академии наук состоялась Международная научно-практическая конференция "Деятельность Юсупа Абдрахманова – лучший образец государственного управления", посвященная 120-летию государственного и политического деятеля Юсупа Абдрахманова, возглавлявшего в 1927-1933 годах Правительство Советского Кыргызстана.

Об этом VB.KG сообщил член правительственного комитета по празднованию 120-летнего юбилея бишкекский историк Астемир Абдрахманов.

Сам Астемир Абдрахманов выступил на конференции с большим докладом о ранее неизвестных событиях политической и личнйо биографии Юсупа Абдрахманова с августа 1933 по январь 1934 годов. В это время Юсуп Абдрахманов подвергся жестоким преследованиям со стороны Политбюро ЦК ВКП(б) и лично Иосифа Сталина. Был исключен из партии (это означало политическую смерть) и был снят с работы, его семью лишили продовольственных пайков, квартиры и мебели. Спас Абдрахмановых от голодной смерти бывший первый секретарь Киробкома партии Владимир Шубриков, который помог Юсупу получить работу замзавуправления животноводства Чредне-Волжского краевого земельного отдела в Самаре.

В работе конференции участвовали президент НАН КР, академик Мурат Джуматаев, директор Института языка и литературы имени Айтматова Абдылдажан Акматалиев, председатель Фонда исторического и культурного наследия народа Кыргызстана "Мурас" при Аппарате Президента КР Кыяс Молдокасымов, директор Института истории, археологии и этнологии имени Джамгерчинова Абылабек Асанканов, преподаватели высших учебных заведений, ученые НАН КР, а также, в онлайн-формате, ученые из России и Казахстана.

Международная научно-практическая конференция отметила огромные заслуги Юсупа Абдрахманова в становлении и развитии кыргызско-советской государственности – как выдающийся пример для современности.