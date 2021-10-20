Памятник Исы Ахунбаева открыли в Нацгоспитале

20 октября в Национальном госпитале прошло торжественное открытие памятника Исы Ахунбаева, установленного по инициативе президента КР Садыра Жапарова в честь 113-летия знаменитого хирурга. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Церемония прошла с участием госсекретаря КР Суйунбека Касмамбетова, министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, дочери великого хирурга Нелли Ахунбаевой, главврача Национального госпиталя Токтобая Маанаева, академиков, профессоров и сотрудников госпиталя.

"Можно сказать, что Иса Коноевич Ахунбаев был первым во многом. Он является основоположником кардиохирургии Кыргызстана, был первым профессором и академиком, первым ректором КГМА, первым президентом Академии наук КР. В 1959 году провел первую в Центральной Азии операцию на сердце. Я уверен, что памятник выдающегося хирурга будет вдохновлять молодых хирургов", - сказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Дочь известного хирурга профессор Нелли Ахунбаева выразила благодарность за память и проявленное уважение к своему отцу.