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Памятник Исы Ахунбаева открыли в Нацгоспитале

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- Алина Мамаева
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20 октября в Национальном госпитале прошло торжественное открытие памятника Исы Ахунбаева, установленного по инициативе президента КР Садыра Жапарова в честь 113-летия знаменитого хирурга. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Церемония прошла с участием госсекретаря КР Суйунбека Касмамбетова, министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, дочери великого хирурга Нелли Ахунбаевой, главврача Национального госпиталя Токтобая Маанаева, академиков, профессоров и сотрудников госпиталя.

"Можно сказать, что Иса Коноевич Ахунбаев был первым во многом. Он является основоположником кардиохирургии Кыргызстана, был первым профессором и академиком, первым ректором КГМА, первым президентом Академии наук КР. В 1959 году провел первую в Центральной Азии операцию на сердце. Я уверен, что памятник выдающегося хирурга будет вдохновлять молодых хирургов", - сказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Дочь известного хирурга профессор Нелли Ахунбаева выразила благодарность за память и проявленное уважение к своему отцу.


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URL: https://www.vb.kg/408195
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, Алымкадыр Бейшеналиев
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