В ИВС Таласа задержанных содержат в ужасных условиях

Сотрудники территориального представительства Наццентра по предупреждению пыток по Таласской области при превентивном посещении ИВС Таласа выявили многочисленные нарушения условий содержания задержанных.

Содержащиеся в камерах жаловались на сырость, грязные матрацы, отсутствие кроватей и спальных принадлежностей. На момент посещения в ИВС не работали душевые для задержанных и персонала. Сами душевые в плохом состоянии: кафель разбит, сломаны краны. Водонагреватель кустарного производства и не отвечает техническим требованиям и нормам, при использовании может представлять угрозу жизни и здоровью людей. В санузлах - антисанитария.

В региональном представительстве НЦПП отметили, что эти факты являются нарушением Закона КР "О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершению преступлений" от 25 июня 2007 года №91. В ст. 22 п. 2 "Материально-бытовое обеспечение" сказано, что подозреваемым и обвиняемым должны предоставляться индивидуальное спальное место, постельные принадлежности и белье. Также нарушены Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания органов внутренних дел КР (в редакции постановления правительства КР от 21 января 2013 года №23, 8 октября 2014 года №585).

"Все нарушения являются системными и могут приравниваться к пыткам и жестокому и унижающему человеческое достоинство виду обращения", - подчеркнул руководитель регионального представительства НЦПП Нурлан Абдыраимов.

Он отметил, что 14 апреля этого года в прокуратуру области уже было направлено обращение по озвученным проблемам в закрытом учреждении. Надзорный орган внес предписание об устранении нарушений в ИВС, но все осталось без изменений.

По итогам последнего посещения составлен акт о нарушениях, который также направлен в прокуратуру Таласской области.