В Бишкеке прошел межконфессиональный марафон

Сегодня по инициативе Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики (ГКДР КР) в бишкекском парке "Здоровья" прошел межконфессиональный марафон на 3 км среди религиозных организаций. Об этом сообщает пресс-служба ГКДР КР.

Данное мероприятие прошло в целях выработки подходов по укреплению межконфессионального согласия, принципов уважения к различным воззрениям и убеждениям, развития толерантности в обществе и продвижения здорового образа жизни, предупреждению распространения COVID-19. А также для укрепления деятельности межконфессионального совета функционирующего при ГКДР КР.

"Подобные инициативы внесут значительный вклад в стабильность, мир и развитие страны. В сегодняшнем марафоне не спортсмены станут победителями, сегодня победят представители всех религий, терпимость и взаимоуважение наших граждан. Наша цель – создать мосты дружбы между нами, создать платформу для диалога, построить сильное общество, которое будет толерантным, патриотичным, трудолюбивым, честным и способным сотрудничать друг с другом", - отметил на мероприятии директор ГКДР КР Тойгонбай Абдыкаров.

Марафон прошел при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, Представительства ЮНФПА ООН в КР и международной организации "Поиск общих интересов".