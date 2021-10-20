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В Бишкеке прошел межконфессиональный марафон

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня по инициативе Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики (ГКДР КР) в бишкекском парке "Здоровья" прошел межконфессиональный марафон на 3 км среди религиозных организаций. Об этом сообщает пресс-служба ГКДР КР.

Данное мероприятие прошло в целях выработки подходов по укреплению межконфессионального согласия, принципов уважения к различным воззрениям и убеждениям, развития толерантности в обществе и продвижения здорового образа жизни, предупреждению распространения COVID-19. А также для укрепления деятельности межконфессионального совета функционирующего при ГКДР КР.

"Подобные инициативы внесут значительный вклад в стабильность, мир и развитие страны. В сегодняшнем марафоне не спортсмены станут победителями, сегодня победят представители всех религий, терпимость и взаимоуважение наших граждан. Наша цель – создать мосты дружбы между нами, создать платформу для диалога, построить сильное общество, которое будет толерантным, патриотичным, трудолюбивым, честным и способным сотрудничать друг с другом", - отметил на мероприятии директор ГКДР КР Тойгонбай Абдыкаров.

Марафон прошел при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, Представительства ЮНФПА ООН в КР и международной организации "Поиск общих интересов".


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URL: https://www.vb.kg/408199
Теги:
Госкомиссия по делам религий, марафон, парк, Бишкек
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