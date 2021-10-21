В Таджикистане тигр растерзал домашний скот

В Ишкашимском районе ГБАО жертвами тигра стали более 40 голов скота.

По данным КЧС страны, хищник напал на скот рано утром 20 октября.

"20 октября примерно в 4:00 утра тигр напал на домашний скот в хлеву в селе Зонг Ишкашимского района. В результате хищник растерзал 31 мелкий рогатый скот, увечья получили еще 8 голов мелкого и 2 головы крупнорогатого скота", - сообщает пресс-служба КЧС страны.

В целях защиты домашнего скота от нападений хищников, Комитет предлагает жителям сельской местности, проживающим в горных и предгорных районах страны следующие рекомендации:

– недопустим свободный выпас домашнего скота. Выпас должен происходить только в светлое время суток и только в сопровождении пастуха, который должен иметь при себе средства индивидуальной защиты и отпугивания хищников. На ночь скот должен укрываться в надежных дворах;

– фермы, ягнятники, коровники, телятники, расположенные в горных селениях или на окраине села, должны быть огорожены сеткой или забором высотой не менее 2,5 метров. Ограда должна надежно защищать животных от проникновения тигра или медведя. Особое внимание следует уделить летним лагерям скота - они должны быть надежно огорожены и охраняться в ночное время. Крайне целесообразно применение методов отпугивания тигров;

– все трупы павших животных подлежат утилизации путем сжигания;

– у охотничьих избушек, в летних лагерях скота и у хлева домашние собаки в обязательном порядке должны находиться на привязи. При этом собаки должны быть защищены от возможных нападений тигра. С этой целью для собак следует сделать укрытия, например, узкие лазы под домом, сараем, которые будут недоступны для тигра.

Кроме того, необходимо огораживать территории частных домовладений, в местообитаниях тигра, особенно находящихся на окраинах сельских поселений, сеткой или забором высотой не менее 2,5 метров.

Источник: asiaplustj.info