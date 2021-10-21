Ещё один магазин O!Store открылся в Оше. Успевайте на скидки!

На днях порадовал открытием ещё один новый магазин O!Store в Оше по адресу: ул. Курманжан 211/з, около остановки Араванская. O!Store – это крупнейшая сеть магазинов Кыргызстана по продаже смартфонов и мобильных аксессуаров, а по совместительству офисы обслуживания абонентов Мобильного оператора О!.

Магазин открыт ежедневно с 09:00 до 21:00, без обеденного перерыва и выходных.

Своё открытие новый магазин празднует скидками!

-20% на все аксессуары до 1000 сомов; -10% на все аксессуары от 1000 сомов.

Акция действует до конца октября 2021 года. Количество товара по акции ограничено.

Открытие новых магазинов – это всегда радость для местных жителей, которым больше не придётся специально ездить куда-то далеко для получения базовых услуг мобильной связи. Здесь часто проходят акции, что делает покупку ещё приятней.

Магазины O!Store – это возможность:

Решить любой вопрос по вашему тарифу, подключить нужную услугу, получить детализацию; Бесплатно восстановить SIM-карту в случае утери; Пополнить баланс без комиссии; Купить смартфон и всего за 20 минут оформить его в рассрочку или в кредит; Купить аксессуары для мобильных устройств; Обналичить денежные средства с кошелька "О!Деньги" в приложении "Мой О!" без комиссии и многое другое.

Узнать адрес ближайшего к вам филиала можно на сайте ostore.kg.

Мобильный оператор О! – всегда рядом!

Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037. Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817.