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Предприниматели Кыргызстана и Тюменской области встретились в Бишкеке

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- Алина Мамаева
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В Бишкеке 20 октября состоялся бизнес-форум, который собрал на одной площадке предпринимателей Кыргызстана и Тюменской области. Встреча проходила в формате B2B переговоров, сообщает Торгово-промышленная палата КР.

Одной из главных тем обсуждения стало налаживание взаимного туризма.

Среди делегатов из России в форуме приняли участие представители таких компаний, как ООО "НГ-Групп", ООО "Мегобари", ИП Ситникова А.А., ООО "Евросибдом", АО "Завод ТГСМ", АО "ТАЛК", а также Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" и фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

"Мероприятие организовано в целях развития и укрепления двустороннего сотрудничества между деловыми кругами Тюменской области и Кыргызстана. В составе делегации торгово-экономической бизнес миссии тюменских предпринимателей в КР прибыли компании-производители пиломатериалов, прицепов и полуприцепов, грузинского чая, упаковки для молочной продукции, куриных яиц и других товаров", – рассказали в ТПП КР.

Добавим, форум проходил в рамках визита в Кыргызстан бизнес-делегации из Тюменской области, которая в эти дни, с 19 по 21 октября, находилась в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/408224
Теги:
бизнес, Россия, форум, Кыргызстан
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