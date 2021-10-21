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Жителей Сочи осудили за мигрантов из Кыргызстана и других стран

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- Евгений Денисенко
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В Сочи признали виновными двух местных жителей за незаконную постановку на учет мигрантов из стран ближнего зарубежья. Всего, по информации пресс-службы Краснодарского краевого суда, было незаконно легализовано 119 граждан Кыргызстана и Таджикистана, а также Украины.

Преступная деятельность уроженца Таджикистана и его знакомой - жительницы города-курорта была выявлена сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.

Установлено, что противозаконной деятельностью они занимались с августа 2020-го по начало февраля 2021 года. "Подсудимый , - как сообщается, - распространял среди мигрантов информацию о возможности фиктивной постановки на учет в домовладении подсудимой. Затем собирались необходимые документы для направления в органы миграционного контроля и после получения уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания с отметкой о постановке на учет по месту пребывания, за денежное вознаграждение передавались иностранцам".

В общей сложности с мигрантов удалось собрать таким образом порядка 230 тысяч рублей.

Также выяснилось, что мужчина ранее уже был осужден за аналогичное преступление, и ему было назначено условное наказание. В связи с этим суд отменил последнее и приговорил подсудимого к четырем годам колонии общего режима. Его сообщница получила два с половиной года лишения свободы условно.


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URL: https://www.vb.kg/408226
Теги:
Россия, Кыргызстан
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