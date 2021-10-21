В СНГ увеличат количество международных спортивных состязаний

В СНГ в период между Играми стран Содружества будут проходить первенства и чемпионаты по отдельным видам спорта. Об этом было заявлено на итоговом заседании рабочей группы по подготовке и проведению первых Игр стран СНГ.

В заседании в онлайн-режиме приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Напомним, что первые Игры прошли 4–11 сентября текущего года в Казани. В них приняли участие более тысячи спортсменов, которые представляли команды девяти стран СНГ – Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. Был разыгран 181 комплект медалей в 16 видах спорта.

Члены рабочей группы приняли к сведению информацию об итогах этих состязаний, поддержали инициативу российской стороны об учреждении памятной медали, посвященной Играм. Вторые по счету, согласно регламенту, состоятся через год, в 2023-м. О намерении принять соревнования на своей территории заявили азербайджанская и белорусская стороны.

Поддержана и идея проведения в промежуток между ними первенств и чемпионатов по отдельным видам спорта. Представителям государств СНГ предложено разработать необходимые документы, регламентирующие порядок определения места, сроков и условий организации таких соревнований. Эти материалы затем будут внесены на рассмотрение Совета по физической культуре и спорту стран Содружества.

На заседании также принята к сведению информация армянской стороны о подготовке Международного спортивного форума стран СНГ в октябре 2023 года, включающего спортивные, научно-практические и образовательные мероприятия.