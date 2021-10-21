Выступление Садыра Жапарова на Совете глав МСУ

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 октября, выступил на Республиканском совещании глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций.

Приводим текст выступления главы государства:

"Уважаемые руководители местных властей!

Уважаемые приглашенные гости!

Впервые мы встречаемся в таком широком формате. Здесь присутствуют руководители министерств, регионов и органов местного самоуправления! И эта встреча неслучайна.

Сегодня мы находимся в непростом экономическом положении, переживая тяжелые времена! Наши граждане ждут от всех нас результативной работы!

В такой ситуации в первую очередь встает вопрос координации деятельности всех органов власти, совершенствования системы государственного управления.

Медлить сейчас нельзя! Поэтому пора обсудить текущие вопросы и сделать правильные выводы!

Уважаемые участники совещания!

Если мы не улучшим государственное управление, будет практически невозможно в краткосрочный период достичь результатов, которые удовлетворили бы наших людей, независимо от сектора – будь то в экономической или социальной сфере.

К такому выводу я пришел по результатам своих рабочих поездок в регионы и встреч с людьми.

Проводимые реформы не доходят до населения регионов. И многие проблемы нашего населения остаются нерешенными.

Позвольте мне остановиться на одном факте. По сравнению с предыдущими годами в этом году количество обращений граждан в Администрацию Президента увеличилось вдвое. За первые десять месяцев прошлого года поступило 5 800 обращений, а за 9 месяцев этого года – свыше 10 500 обращений.

Это связано с тем, что на местах вопросы не решаются своевременно, а местные чиновники с безразличием относятся к проблемам граждан. Надо прекратить такое отношение к работе!

В целом, по нашему анализу, одной из причин сложившейся ситуации во всех сферах – низкое качество управления, которое наблюдалось до нынешнего времени! Фактически разрыв между центральными и местными властями сохраняется. Принятые центральными органами власти решения, направленные на места для реализации, не дорабатываются.

Позвольте мне открыто сказать - мы потеряли достаточного много в части ответственности власти за последние 10 лет!

Отсутствуют результаты решения проблем, поднимаемых гражданами в регионах. Местные руководители формально относятся к своим повседневным обязанностям, а сдавать пустые отчеты стали для них обыденной привычкой.

В большинстве случаев местные власти заняты своими заботами, а люди - своими! Мы убеждены, что положительный результат может быть достигнут только в том случае, если каждая ветвь власти полностью осознает свои полномочия и возьмет на себя ответственность за их реализацию.

Несмотря на изменение формы правления, создается впечатление, что методы работы государственных органов, принятие решений и их реализация остаются прежними, устаревшими.

Еще раз хочу напомнить, что без развития регионов мы никогда не сможем продвинуть страну вперед!

Совместные усилия местных государственных администраций и органов местного самоуправления должны быть направлены на повышение качества жизни граждан.

Я требую, чтобы вся деятельность государственных администраций и айыл окмоту была подчинена и направлена на решение этого ключевого вопроса!

Только тогда мы сможем повысить доверие населения к власти и добиться хороших результатов.

Мы предприняли шаги по реформированию системы государственного управления в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. В настоящее время проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" принят Жогорку Кенешем в трех чтениях, и я подписал его. Этот закон даст стабильность в работе властей. Согласно закону, акимы районов наделены соответствующими правами. Теперь есть законные условия для активной работы.

Акимы на местах будут нести личную ответственность за улучшение жизни людей и решение вопросов, относящихся к их компетенции. Теперь нет причин для оправданий. Потому что закон дает много дополнительных полномочий главам райгосадминистраций - акимам! Эти права позволяют решать многие вопросы на районном уровне.

С момента вступления в силу этих законов, с сегодняшнего дня, уважаемые руководители, особенно руководители районов – вы должны изменить свой стиль работы и работать по-новому! Проблемы людей должны решаться в районе! Отныне мы будем воспринимать жалобы с мест как недостаток работы местных властей и принимать соответствующие меры!

Уважаемые участники совещания!

Как вы знаете, мы начали практику ротации глав местных государственных администраций (акимов) с целью устранения условий, ведущих к коррупции на местах. Можно с уверенностью сказать, что эта работа положительно принята населением.

От всех руководителей требуется много работать, не жалея себя, для развития нашей республики и благополучия народа! Если руководитель использует свое служебное положение в личных целях как механизм улучшения своего материального благополучия, таким руководителям нет места среди нас!

Приведу два примера. Вчера Государственный комитет национальной безопасности задержал первого заместителя и начальника Пограничной службы, которые во главе коррупционной схемы вместе с другими сотрудниками вымогали деньги у граждан, проходивших границу.

Позавчера задержан ответственный секретарь комиссии по помилованию Администрации Президента во время получения взятки.

Это результат беспощадной борьбы с коррупцией, несмотря на должности.

Теперь мы будем оценивать результативность каждого руководителя! В связи с этим поручаю Кабинету Министров разработать комплексную систему оценки деятельности руководителей!

Конечно, один из вопросов, который нас сегодня беспокоит, - это кадровый вопрос на всех уровнях власти. Привлечение профессиональных кадров в государственные и муниципальные органы будет одним из приоритетов госвласти.

В январе этого года я подписал Указ "О новой государственной кадровой политике", обозначил актуальные приоритеты и дал поручения госорганам! В рамках данного Указа необходимо ускорить разработку специальной государственной стратегии обучения и развития кадров в Кыргызской Республике.

Другими словами, каждому гражданину открывается доступ в государственные и муниципальные службы, но при этом следует отбирать на должности лучших из лучших.

В феврале-марте этого года впервые в истории независимого Кыргызстана аттестованы главы местных государственных администраций и их заместители. Аттестация проводилась во всех регионах страны.

Также создан региональный резерв для назначения акимов и их заместителей. Не ошибусь, сказав, что эти действия вызвали у людей большое доверие.

На сегодняшний день моими решениями и решениями Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики назначен 31 человек из регионального резерва, в том числе 19 - на должности глав местных государственных администраций и 12 - на должности заместителей главы местных государственных администраций.

При этом все действующие руководители органов местного самоуправления пройдут обучение на спецкурсах Академии государственного управления при Президенте. В то же время нам необходимо углубить знания и улучшить управленческие навыки местных руководителей айыл окмоту, акимов и других руководителей. Только когда будут объединены глубокие знания и практический опыт, наступит успех, будут результаты, и регионы будут развиваться!

Необходимо ускорить работу по созданию муниципального кадрового резерва. В него на конкурсной основе должны входить перспективные, опытные кадры. Из них на должности руководителей органов местного самоуправления должны приходить достойные люди.

Нам необходимо обеспечить прозрачность при формировании муниципального кадрового резерва. Мы должны обеспечить, чтобы каждый гражданин, имеющий соответствующий опыт и стаж работы, имел равные возможности для вхождения в этот резерв.

Необходимо повысить роль национальных и внутренних кадровых резервов.

Что касается подбора персонала, необходимо активизировать усилия по повышению качества процедур приема на работу. Процессы конкурсного отбора затянуты и вызывают недовольство многих государственных органов. Бывают случаи, когда назначение на вакантные должности в органах управления занимает несколько месяцев. Я требую, как можно скорее принять меры по исправлению этой ситуации!

В рамках реформы органов исполнительной власти мы также провели определённую работу. Количество членов Кабинета Министров сокращено. Большинство административных ведомств реорганизованы и переданы в ведение министерств и государственных комитетов.

Эти изменения направлены на усиление роли министерств и государственных комитетов, а также на повышение качества и подотчетности политики, разработанной в соответствующих областях.

При этом в Администрацию Президента продолжают поступать "сырые" и недоработанные документы. Немало случаев преследования внутриведомственных интересов!

Некоторые государственные органы необоснованно затягивали соответствующую организационную работу в связи с утверждением структуры Кабинета Министров. Хочу предупредить министров, руководителей госкомитетов и административных ведомств, что все эти вопросы необходимо решить в кратчайшие сроки.

К сожалению, у некоторых руководителей нет государственного видения и подхода к своей работе! Несмотря на сложную экономическую ситуацию, поступают необоснованные просьбы об увеличении штата, введении дополнительных руководящих должностей, создании различных учреждений и предприятий. В связи с этим поручаю Кабинету Министров проводить структурные изменения и принимать предложения по увеличению штата на основе тщательного анализа и изучения.

Уважаемые участники встречи!

Весь мир движется к цифровизации. И в Кыргызстане цифровизация процессов государственного управления, государственных и муниципальных услуг является приоритетом государственной политики. Для этого были выделены средства из государственного бюджета и проведены работы на местах.

Чтобы сделать муниципальные услуги более доступными, особенно в сельской местности, во всех айыл окмоту и в некоторых городах была внедрена система "Цифровой аймак".

Несмотря на то, что эта система эксплуатируется уже более года, некоторые ее проблемы остаются нерешенными!

Например, в айыл окмоту Нарынской и Баткенской областей, где качество интернет-соединения на низком уровне из-за отсутствия проводной интернет-системы, некоторые государственные органы не предоставляют точную и полную информацию, связь прерывается и обмен информацией не обеспечивается.

Во многих местах из-за того, что дома построены на нетрансформированных участках и не оформлены по закону, граждане не могут получать полноценные муниципальные услуги.

Руководителям государственных органов, ответственных за это, необходимо своевременно принимать меры и работать над решением проблем. Людей нельзя оставлять наедине с такими проблемами, соответствующим госструктурам нужно срочным образом их решать.

Министерству транспорта было поручено внедрить единую автоматизированную информационную систему "Электронный айыл" для органов местного самоуправления.

Был проведен тендер на закупку оборудования и программного обеспечения для запуска информационной системы и подписан контракт.

Государственный комитет национальной безопасности возбудил уголовное дело по данному проекту и приостановил договор. Этот вопрос не решается с 2014 года. Нужно, наконец, решить проблемы людей! Соответствующие органы должны сделать выводы по этому поводу!

В настоящее время из 2 126 населенных пунктов услугами связи охвачены 2096 населенных пунктов. Конечно, это неплохие цифры. Однако некоторые удаленные населенные пункты до сих пор не обеспечены мобильной связью.

Известны случаи, когда структуры МСУ часто препятствуют строительству объектов связи. Например, такие случаи произошли в Ак-Турпакском айыл окмоту Кадамжайского района Баткенской области.

Связь и доступ в Интернет являются неотъемлемой частью цифрового развития страны. Поэтому органы местного самоуправления не должны вмешиваться в деятельность наших мобильных компаний, а наоборот помогайте им!

Позвольте мне рассказать вам о проблеме со связью. В сентябре этого года радиочастоты были проданы на аукционе, и страна получила более 1 миллиарда сомов. Стоит отметить, что лицензия на эти частоты продлевалась всего за 1000 сомов! Первоначальная стоимость одной частоты составляла 12 миллионов сомов, но по итогам аукциона она увеличилась до 360 миллионов сомов.

Как известно, в 2017-2019 годах был реализован пилотный проект по оказанию услуг через филиалы государственного предприятия "Кыргыз почтасы". В результате пилотного проекта, все информационные киоски и соответствующее оборудование было передано органам местного самоуправления.

Однако, несмотря на принятые меры и потраченные деньги, информационные киоски сегодня не работают! Руководители профильных государственных структур, срочно рассмотрите и решите этот вопрос!

Мы знаем, какой ущерб нанесла пандемия коронавируса здоровью наших людей и условиям их жизни за последние два года. Это было большим испытанием не только для Кыргызстана, но и для всех стран мира.

Мы неустанно боремся с COVID-19. Мы выделили средства из бюджета и закупили вакцины. В некоторых странах вакцины платные. У нас много граждан, которые не пользуются бесплатной вакцинацией. Над этим надо работать всем, начиная с местных властей, и проводить среди населения разъяснительные работы.

Еще одна из самых актуальных проблем сегодня - это резкое удорожание товаров первой необходимости, горюче-смазочных материалов.

Такая ситуация наблюдается не только в нашей стране, но и во всем мире. Конечно, в этом случае снизится экономическая активность, упадут налоги и таможенные пошлины, и наш бюджет не будет наполняться так, как хотелось бы.

Что мы можем сделать? Люди ждут действий от властей. Вопрос остановки удорожания рыночными средствами должен стать повседневной задачей Кабинета Министров! Руководителям и экспертам Кабинета Министров необходимо работать над этим вопросом день и ночь и разрешить ситуацию!

Уважаемые руководители!

Теперь об энергетической проблеме, которая сейчас всех нас беспокоит. Надо говорить открыто. Сейчас мы получаем электроэнергию из Туркменистана. Казахстан и Узбекистан также поставляют электроэнергию по ранее заключенным соглашениям. Мы не сегодня начали импортировать электроэнергию из соседних стран. Электроэнергия импортируется с 2010 года.

С 2014 года за киловатт платили 5 сомов, а населению продавали за 0,77 тыйынов. Разница покрывалась за счет народа, точнее за счет казны. Были потеряны миллиарды сомов. Я не допустил таких злоупотреблений. Сейчас мы получаем по цене около двух сомов. По моему поручению министр энергетики попросил людей "выключать свет днем, экономить электричество, что позволит экономить воду в "Токтогулке". Мы не используем эту воду для полива. Её использует соседние Узбекистан и Казахстан.

Мы на 90% используем воду для выработки электричества. Если мы будем использовать ее в своих интересах и только на электричество, воды в "Токтогулке" нам хватит на зиму с избытком. Но с весны до зимы нам придется полностью закрыть водохранилище, чтобы собрать воду. Если мы так поступим, то летом соседние страны останутся без воды.

Засуха в соседних странах будет иметь серьезные последствия для всех нас. Поэтому соседи помогают нам в плане поставок электричества, зерна и муки. Недавно Казахстан нам помог, прислав 10 тыс. тонн муки и другие продукты, а Узбекистан – 3 тыс. тонн зерна и других продуктов. Потому как мы, несмотря на то, что стоим у истоков рек, все же не можем полностью себя обеспечить продовольствием, получая помощь от соседей в виде гранта и покупая. Поэтому с соседями надо работать на взаимовыгодных условиях.

А если говорить о наших гражданах, не экономящих электроэнергию, то такое отношение сложилось из-за дешевой цены.

Если бы у нас электричество стоило от 5 до 25 сомов, как у наших соседей и европейских странах, вместо 0,77 тыйына за киловатт, то было бы другое отношение!

Электричество горит даже днем – на станциях технического обслуживания, рынках, домах, дворах. Это означает, что люди оплачивают электричество по дешевым тарифам, иначе бы они к использованию электроэнергии относились бережно.

В связи с этим уполномоченные представители Кыргызской Республики в областях вместе с органами местного самоуправления должны принять соответствующие меры со стороны бюджетных учреждений для обеспечения эффективного использования электроэнергии.

Также необходимо проводить разъяснительные работы среди населения в данном направлении.

Даст бог, мы планируем выйти из энергетического кризиса к 2024-2025 годам.

Еще один из актуальных вопросов. Необходимо принять срочные меры для успешного проведения осенне-зимнего периода. Кабинет Министров работает в этом направлении. Общая потребность страны в угле на осенне-зимний период составляет 3 миллиона тонн.

При этом по состоянию на 1 октября 2021 года в бюджетных учреждениях накоплено 89,4 тыс. тонн угля, или всего 83% от плана.

Для своевременного обеспечения населения углем на должном уровне по всей стране открыты 644 топливных баз и точки продажи угля, но готовность некоторые из них на низком уровне.

В частности, в Нарынской области, ближайшей к угольному разрезу Кара-Кече, поставка угля населению составила 50% от плана, в то время как население Бишкека было обеспечено только на 60%.

При этом государственное предприятие "Кыргызкомур" и другие угледобывающие компании летом не проводят вскрышные работы по разным причинам, а начинают добычу с приходом холодов.

Я считаю, что это халатность и большой недостаток отраслевого министерства, некоторых бюджетных учреждений и глав органов местного самоуправления!

Поэтому требую от Министерства энергетики совместно с полномочными представителями Президента в областях и органами местного самоуправления в первую очередь принять срочные меры по обеспечению углем бюджетных организаций и населения!

Необходимо обратить внимание не только на поставку угля, но и на его цену, урегулировав его стоимость!

По горнодобывающей промышленности. С каждым годом вклад горнодобывающей отрасли в государство растет. Приведу лишь один пример. По итогам 2019 года в республиканский бюджет по этому направлению поступило 12,9 миллиарда сомов, а в 2020 году - 18,2 миллиарда сомов. В настоящее время за 8 месяцев 2021 года в бюджет поступило 12,7 миллиарда сомов.

Как вы знаете, рудник "Кумтор" разрабатывался иностранной компанией 29 лет. В мае этого года мы ввели внешнее управление над этим крупным месторождением.

В настоящее время на руднике "Кумтор" ведутся работы в интересах кыргызского народа.

Например, в Соглашении о новых условиях проекта "Кумтор", подписанном 24 апреля 2009 г., компания "Кумтор Голд компани" потратила на разведку на 4% меньше своей валовой выручки, разница составила примерно 15-16 млн долларов США, ее должны были уплатить в республиканский бюджет в качестве налога, но не уплатили. После введения внешнего управления этот вид налога стал уплачиваться, и теперь в республиканский бюджет ежемесячно перечисляется по 500 миллионов сомов!

В настоящее время от горнодобывающей промышленности государству ежемесячно выплачивается более 2 миллиардов сомов. Нам нужно увеличить эту сумму в несколько раз. Тогда мы сможем значительно увеличить пенсии, пособия и зарплаты.

Уважаемые руководители!

Когда я выезжаю в регионы, местные жители часто спрашивают меня о трансформации земель.

Для решения этого вопроса с 2020 года районная государственная администрация переводит пастбища, сенокосы и виды несельскохозяйственных угодий категории земель сельскохозяйственного назначения в другие виды или в другие категории земель.

Однако на сегодняшний день работы в этом направлении не завершены! Уважаемые полномочные представители, вы вызываете недовольство людей, будь то из-за отсутствия своевременных решений, будь то из-за отсутствия специального образования или незнания на районном уровне!

Другой вопрос - поливная вода. К сожалению, что мы не можем эффективно использовать поливную воду! В этом году погода была засушливой, и возникли проблемы с подачей поливной воды фермерам. Честно говоря, Министерство сельского хозяйства и местные власти не смогли адекватно решить этот вопрос! Это не должно повториться! А если вдруг снова будет подобное, то пишите заявление об уходе! Это будет правильно.

Следующий вопрос - это вопрос пастбищ. В последнее время проблемы пастбищ часто становятся источником конфликтов. В 2019 году было принято решение о продлении срока использования долгосрочных пастбищ до 2030 года. Местные органы власти, пастбищные комитеты и районные власти своевременно не объяснили это решение пастбищепользователям. В результате возник конфликт. Другой причиной этого является плохая организация местных комиссий по разграничению пастбищ. Устранены многие недостатки в подготовке соответствующих материалов, своевременные решения не приняты.

Призываю вас как можно скорее принять меры по комплексному решению проблем в пастбищной сфере!

Уважаемые руководители!

В следующей части своего выступления я остановлюсь на некоторых вопросах в области финансов и экономики. Открытая, качественная подготовка проекта республиканского бюджета на следующий год - одна из основных задач Министерства экономики и коммерции и Министерства финансов! Однако каждый год от государственных органов, Счетной палаты и Жогорку Кенеша поступают критические комментарии о качестве проекта республиканского бюджета. Считаю эту ситуацию недостатком качественного планирования!

Поэтому поручаю Министерству экономики и коммерции, Министерству финансов пересмотреть порядок планирования республиканского бюджета! Сегодня считаю необходимым внедрять современные инструменты бюджетного планирования!

В настоящее время на первый план выходит вопрос укрепления финансового потенциала органов местного самоуправления.

Действующий механизм распределения суммы выравнивающих трансфертов не доступен для структур МСУ. Это приводит к неэффективному управлению государственными финансами.

Вопрос о разработке нового механизма определения размеров выравнивающих трансфертов для органов местного самоуправления давно остается не решенным.

Чтобы обеспечить эффективное использование государственных средств, поручаю Министерству экономики и коммерции и Министерству финансов в ближайшем будущем разработать эффективный метод равного распределения трансфертов местным самоуправлениям, чтобы своевременно финансировать его!

В 2012 году в областях и районах были созданы резервные фонды для покрытия непредвиденных расходов на хозяйственную, социально-культурную и другую деятельности. Однако за последние три года объем средств, выделяемых из республиканского бюджета в резервные фонды, не превышает 30 млн сомов. В связи с этим поручаю Министерству финансов разработать механизм увеличения размера резервных фондов.

В общем, работы Министерства экономики и коммерции и Министерству финансов недостаточно, чтобы минимизировать кризис в экономике страны!

Планы действий по обеспечению макроэкономической стабильности практически отсутствуют! Еще не завершены мероприятия по государственной поддержке и защите малого и среднего бизнеса!

На сегодняшний день не решены вопросы снижения административных барьеров для развития и поддержки бизнеса! Не выработаны действенные меры, направленные на развитие экспортного производства и импортозамещение!

Есть много вопросов в разработке и реализации инвестиционной политики. В частности, отсутствует механизм досудебного и судебного урегулирования налоговых споров. Нет позитивной работы по защите инвесторов и повышению доверия инвесторов, по созданию благоприятного инвестиционного климата!

Министерство иностранных дел, внешней торговли и инвестиций не показало хорошей работы в этих сферах! Положение о реализации принятого закона о разработке и реализации проектов государственно-частного партнерства не разработано!

Министерство экономики и коммерции, Министерство иностранных дел, внешней торговли и инвестиций в кратчайшие сроки должны предпринять эффективные действия по вышеуказанным вопросам! Время требует быстрого решения экономических проблем и завоевания доверия инвесторов!

Я дал указание Министерству экономики и коммерции и Министерству финансов ввести новый Налоговый кодекс до 1 октября этого года! Однако отмечу, что эта задача выполняется с опозданием.

Поручаю Министерству экономики и коммерции, Министерству финансов и профильным ведомствам Администрации Президента принять меры по его утверждению и внесению в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики до 1 ноября текущего года.

Сегодня очень плохая ситуация с цифровизацией таможенных процессов! В этой области есть еще ряд проблем! В целях исключения прямого контакта таможенника с участником внешнеэкономической деятельности поручено до 31 сентября текущего года полностью внедрить систему электронного декларирования и автоматического выпуска товаров.

Пока работы в этой сфере не завершены, и наши люди не почувствовали никаких изменений!

Возьмем пример близкого нам Узбекистана. Там, например, введена система классификации грузов, и грузовик проходит таможенные процедуры в среднем за 10-15 минут.

Для решения этих вопросов Министерству экономики и коммерции и подведомственной ему таможенной службе поручаю срочно представить на мое рассмотрение практические предложения по решению вопросов, связанных с управлением таможенными платежами и полным устранением коррупционных структур.

Помимо вышеперечисленного, существуют проблемы с государственными закупками, государственным ипотечным кредитованием, проблемы заемщиков коммерческих банков, поддержки и развития экспорта.

Поручаю эти вопросы соответствующим государственным органам, Министерству экономики и коммерции, Министерству финансов!

Еще одно ключевое направление государственной политики - социальная сфера.

Несмотря на многолетнюю работу в этой области, остается еще много нерешенных вопросов.

Программы социально-экономического развития и социальной защиты в регионах были формализованы местными властями, часто без учета реальных потребностей населения.

В последнее время социально значимой проблемой является нехватка молодых специалистов в регионах, в том числе нехватка медицинских работников, учителей и других специалистов.

Руководители здравоохранения и образования должны работать с местными властями, чтобы разработать соответствующие программы и предпринять решительные действия по этому вопросу! В частности, в качестве стимула необходимо создать благоприятные условия для молодежи.

Остро стоит вопрос обеспечения их служебным жильем, повышения заработной платы и другой материальной помощи. Призываю местные власти предпринять решительные шаги в этом вопросе и помочь ликвидировать нехватку молодых кадров!

Не позволяйте этой проблеме встать у вас на пути! Я требую, чтобы она решалась конкретными действиями!

Большинство студентов, лишенных родительской опеки, не имеют возможности продолжить обучение, получить работу или изменить свои жилищные условия после окончания учебы. Местным властям и государственным органам следует принимать соответствующие меры и уделять особое внимание социально уязвимым слоям населения. С нового года начнут работать Фонды развития районов, на эти цели будут выделены денежные средства из республиканского бюджета.

Необходимо активизировать деятельность, направленную на духовное, нравственное и культурное развитие населения. Некоторые объекты культуры в регионах нуждаются в срочном ремонте. Есть много других проблем с регистрацией памятников культуры. Было уничтожено более 80% археологических памятников. Чиновники в некоторых областях не имеют представления о регистрации, защите и сохранении памятников или даже об исторических памятниках!

Министерству культуры, информации, спорта и молодежной культуры и местным властям следует комплексно решать и контролировать все вопросы, связанные с культурой! Я ставлю эту задачу перед вами!

Строительство спортивных объектов в регионах не завершено и стало серьезной проблемой в области спорта. Эти вопросы также должно взять под свой контроль Министерство культуры! Министерства финансов должно найти возможности для финансирования! Кроме того, такая же проблемная ситуация и со школами и дошкольными образовательными учреждениями, которую необходимо решить.

Уважаемые руководители!

Следующий вопрос, который напрямую повлияет на стабильность общественно-политической ситуации в стране, - это предстоящая избирательная кампания. Поэтому избирательная кампания должна быть организована на высоком уровне.

С момента обретения нашей страной независимости использовались различные методы выборов.

Никто не забыл о незаконных выборах в октябре 2020 года, об открытом использовании административного ресурса на местах и подкупе избирателей.

Последние выборы должны стать уроком для всех нас! Все мы должны обеспечить честные выборы.

В связи с этим призываю всех ответственных должностных лиц четко выполнять свои обязанности и не нарушать закон.

Передо мной стоит задача обеспечить справедливость предстоящих выборов! Отныне все выборы будут честными. И для этого я сделаю все возможное. Исключено использование административного ресурса. Любой, кто занимает должность и работает на партию или кандидата, не только будет уволен, но и привлечен к ответственности. В районные выборы вмешиваются не только акимы и айыл окмоту. Хочу вас предупредить: если районная милиция, районный отдел образования или учителя, врачи будут работать в пользу какой-либо политической партии или кандидата, они не останутся безнаказанными!

Я призываю Министерство внутренних дел, Государственный комитет национальной безопасности и другие соответствующие государственные органы усилить общественный контроль и принять другие эффективные меры для предотвращения подобных инцидентов.

В то же время люди не должны продавать свои голоса. На этот раз я дал вам возможность "люстрировать" парламент. Вы можете избрать 36 депутатов от одномандатного округа своими прямыми представителями. Кроме того, вы изберете 54 депутатов по партийным спискам. Вы также будете голосовать за понравившегося кандидата внутри партии. Тогда в парламент придет большинство - кандидат или партия по вашему выбору, пользующиеся поддержкой реальных избирателей.

Поймите, что здесь важен голос каждого из вас! Нет такого понятия, как "попаду в десятку - стану депутатом". Это время осталось позади. Сейчас уже не имеет значение на каком месте в списке ты находишься.

Поручение Центральной избирательной комиссии! В стране принята новая Конституция, предстоящие парламентские выборы пройдут уже по новой Конституции. До этого граждане голосовали только за партии. Поэтому в этот раз нужно разъяснить избирателям во всех регионах страны порядок голосования по партийным спискам, кандидатам по одномандатным округам. Информационные бюллетени и слайд-материалы, определенные законом, должны быть полностью растолкованы через телевидение, радио, газеты и другие средства массовой информации. На выборах не должно быть проблем в этом вопросе!

Мы должны разработать эффективную избирательную систему и оставить подрастающему поколению стабильное и развитое государственное управление!

С момента обретения независимости Кыргызская Республика поддерживает принципы светской свободы, уважения и защиты права каждого гражданина, независимо от национальности или расы.

Согласно новой Конституции, каждому в Кыргызской Республике гарантируется свобода мысли, слова и религии. Каждый имеет право исповедовать любую религию, индивидуально или совместно с другими, или не исповедовать никакую. Государство полностью гарантирует эти права граждан.

Религиозные ценности должны быть в наших сердцах, но давайте не будем превращать их в политический инструмент. Ни одна политическая партия или политический деятель не должны использовать религию, религиозную символику или религиозную терминологию и религиозные призывы в избирательном процессе. Об этом прошу помнить лидеров зарегистрированных партий и граждан, баллотирующихся по одномандатным округам, участвующих в выборах.

Уважаемые руководители!

А теперь уделим больше внимания здравоохранению и общественному здоровью! Результаты текущих реформ в секторе здравоохранения невелики.

Количество наших граждан, страдающих сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями, растет!

Вакцинация против COVID-19 еще не завершена.

Людей беспокоят дороговизна лекарств и коррупция в медицине!

В связи с этим следует принять меры по расширению частного медицинского сектора, упростить налогообложение медицинских работ и ввести новые условия медицинского страхования, подходящие для работников, работодателей и населения. Кроме того, необходимо ускорить внедрение упрощений в области медицины с использованием цифровых технологий.

В последнее время наблюдается рост домашнего насилия. По статистике, насилие в семье увеличилось на 21% по сравнению с прошлым годом. Это указывает на отсутствие действий со стороны государственных и местных властей в области предотвращения домашнего насилия в отношении детей. Призываю принять срочные меры в этом направлении!

До сих пор не решен вопрос о получении паспорта Кыргызской Республики для этнических кыргызов! Большинство приезжающих в страну этнических кыргызов не имеют собственного жилья и живут в съемных квартирах.

Кроме того, многие этнические кыргызы испытывают трудности с истечением срока действия своих национальных паспортов, не получают согласия арендодателя жилья в соответствии с законом и не могут своевременно зарегистрироваться в стране.

Министерство труда, социального обеспечения и миграции, а также местные власти должны принять действенные меры для решения этих проблем!

Уважаемые участники встречи!

Сегодня известно много случаев привлечения к ответственности должностных лиц местного самоуправления - мэра, акима, главы айыл окмоту и других должностных лиц.

По итогам 9 месяцев 2021 года к уголовной ответственности привлечены 46 глав местных органов власти.

Я хотел с высокой трибуны еще раз подчеркнуть, что нам нужно радикально изменить мнение людей о правоохранительных органах и судебной системе.

Вот почему я требую от вас перемен, воли и решимости. Призываю соблюдать закон и быть справедливыми! Прошу не только участников этой встречи, но и всех государственных чиновников соблюдать это требование.

Я встречаюсь с вами, чтобы поделиться своими взглядами на коррупцию.

Мы пришли к сегодняшней ситуации, потому что на протяжении 30 лет закрывали глаза на коррупцию и скрывали ее нарастающие масштабы.

Правоохранительные органы не обращали внимания на те факты, которые были известны гражданам.

Коррупция пронизала всю систему государственной власти и все отрасли – от рядового служащего до руководителя. Существуют схемы, в которые вовлекаются новые сотрудники и встают на путь коррупции. Мы избавляемся от этого.

Например, только Антикоррупционная служба Государственного комитета национальной безопасности с октября 2020 года возместила в бюджет ущерб на сумму 7,5 млрд сомов.

Сколько бы прекрасных документов и стратегий ни принималось по коррупции, без систематической борьбы с ней работа не продвинется вперед!

Для борьбы с коррупцией необходимо установить строжайшие стандарты поведения для государственных и муниципальных служащих.

Например, в ряде стран мира коррумпированный государственный служащий заканчивает свою карьеру, не имея возможности трудоустроиться в других госструктурах! Мы также принимаем такие строгие стандарты.

Кроме того, необходимо внедрить цифровые программы во всех государственных учреждениях и сделать систему взаимодействия с гражданами простой и прозрачной. Это тоже повлияет на искоренение коррупции.

Забудьте о прежних временах и рутине!

Нужно делать решительные шаги! Вы должны показать положительные результаты своей работы в короткие сроки!

Уважаемые участники встречи!

В Кыргызской Республике зарегистрировано более 17 000 неправительственных организаций.

Однако, как известно, во многих случаях неправительственные организации чрезмерно политизированы. В этой области мы видим проблемы, которые вызывают вопросы политической безопасности.

В этой связи я поддержал поправки, внесенные Жогорку Кенешем в этом году, в закон "О некоммерческих организациях".

Государство должно взаимодействовать со всеми институтами гражданского общества, проводить мероприятия, направленные на укрепление и развитие нашей страны, и действовать как партнер. Относительно тех организаций, которые угрожают нашей государственности, национальной безопасности и вмешиваются в наши внутренние политические процессы, с такими организациями мы будем действовать в рамках принятого закона. .

Как известно, сегодня в стране проживает более 80 этносов. Это этническое разнообразие - наше богатство. И мы должны сохранить его!

Мы не допустим спекуляций на национальном вопросе в узких политических интересах. Мы знаем, к чему это приводит. Такие манипуляции уже привели к трагическим событиям июня 2010 года.

У нас до сих пор есть политики, которые взяли за привычку вовлекать граждан в политику по национальному признаку, подобные ситуации усиливают разногласия и препятствует единству народа.

Поэтому призываю МВД и Государственный комитет национальной безопасности принять соответствующие меры для предотвращения подобных инцидентов. Внимательно следите за ситуацией, особенно во время выборов!

Уважаемые участники сегодняшней встречи!

Вышеупомянутые вопросы не охватывают всех проблем. Я остановился только на основных из них, которые существуют сегодня в стране.

В целях повышения качества жизни граждан, комплексного решения существующих социально-экономических проблем в стране подписан Указ "О Программе развития Кыргызской Республики до 2026 года".

Цели этой программы - создание базовых условий для достижения долгосрочных целей развития, создание особых условий для социально-экономического развития страны; повышение качества жизни граждан; принятие антикризисных мер.

Программа также направлена на достижение следующих ключевых показателей:

1) обеспечение реальных темпов экономического роста в среднем на уровне 5 процентов в год;

2) увеличение валовой внутренний продукт на душу населения не менее чем до 1500 долларов США;

3) снижение уровня безработицы до 5 процентов;

4) доведение ежегодного притока прямых иностранных инвестиций до не менее 13 процентов ВВП;

5) поддержание государственного внешнего долга, не превышающего 60 процентов ВВП;

6) повышение рейтинга Кыргызской Республики по Индексу человеческого развития на 5 позиций;

7) повышение рейтинга Кыргызской Республики по Индексу глобальной конкурентоспособности на 10 позиций;

8) сокращение бедности на 20 процентов;

Для реализации этой программы, прежде всего, в нашей стране должна быть стабильность!

В связи с этим призываю Кабинет Министров разработать и реализовать специальные планы действий с участием всех государственных структур и органов местного самоуправления для эффективной реализации вышеуказанной программы!

Поэтому я прошу всех вас внести свой вклад в проведение предстоящих выборов. Главное их условие - прозрачность и справедливость! Мы не допустим нечестных выборов и провокаций! Мы уже пережили много потрясений и революций! Давайте делать правильные выводы и работать в одном направлении!

Уважаемые руководители!

Это прекрасная возможность оставить свой след в истории, делая добрые дела на благо нашего народа и нашей страны. Давайте все воспользуемся этой возможностью!

Спасибо за Ваше внимание!".