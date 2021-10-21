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Президент наградил победителей конкурса "Лучший айыл окмоту"

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 октября, наградил победителей республиканского конкурса на звание "Лучший айыл окмоту" по результатам работы в 2020 году.

Из первой группы:

- I место с призовым фондом 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) сомов присуждено Гульчинскому айыл окмоту Алайского района Ошской области;

- II место с призовым фондом 1 000 000 (Один миллион) сомов - Мин-Кушский айыл окмоту Джумгальского района Нарынской области;

- III место с призовым фондом 500 000 (пятьсот тысяч) сомов - Самаркандекскому айыл окмоту Баткенского района Баткенского района;

Из второй группы:

- I место с призовым фондом 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) сомов присуждено Кызыл-Сууйскому айыл окмоту Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области;

- II место с призовым фондом 1 000 000 (один миллион) сомов - Атайский айыл окмоту Тогуз-Тороского района Джалал-Абадской области;

- III место с призовым фондом 500 000 (пятьсот тысяч) сомов - Кен-Аральский айыл окмоту Бакай-Атинского района Таласской области.

Кроме того, за вклад в социально-экономическое развитие регионов и в связи с 30-летием системы местного самоуправления награждены именными часами Президента Кыргызской Республики:

– глава Байтикского айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области Абдыразаков Асылбек Таштанбекович;

– глава Покровского айыл окмоту Манасского района Таласской области Дүйшөбаев Мукталы Бошкоевич;

– вице-мэр города Бишкек Мозгачева Виктория Андреевна;

– заместитель полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Усенова Эльмира Валентиновна.

Президент Садыр Жапаров также объявил благодарность за вклад в социально-экономическое развитие регионов и в связи с 30-летием системы местного самоуправления:

- главе государственной администрации-акиму Алайского района Ошской области Апбасову Каныбеку Сагынбековичу;

- главе государственной администрации-акиму Ат-Башинского района Нарынской области Абдыкадырову Эмилбеку Ысакуловичу;

- мэру города Джалал-Абад Джалал-Абадской области Ормокову Эрнисбеку Абдижалиловичу;

- главе государственной администрации-акиму Лейлекского района Баткенской области Рахманкулову Алмазбеку Рахманкуловичу.


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URL: https://www.vb.kg/408234
Теги:
конкурс, айыл окмоту, Садыр Жапаров
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