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Обнародован Альтернативный доклад по соблюдению КР Конвенции против пыток

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- Александра Василькова
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В Бишкеке прошел круглый стол, посвящённый сессии Комитета против пыток ООН, который пройдет в ноябре текущего года, где Кыргызстан представит Третий периодический доклад о ходе выполнения обязательств в соответствии с Конвенцией против пыток, а Коалиция против пыток в Кыргызстане свой Альтернативный доклад. Партнерами мероприятия были Институт омбудсмена КР, Национальный центр по предупреждению пыток, Региональное отделение УВКПЧ ООН для Центральной Азии и Всемирная организация против пыток (ОМСТ).

На мероприятие были приглашены члены делегации от Кыргызстана, которые представят национальный доклад, представители Генеральной прокуратуры, Министерства иностранных дел, Верховного суда и Министерства внутренних дел, а также представители международных и неправительственных организаций.

Приглашенный эксперт из российской правозащитной организации "Комитет против пыток", которая является членов Всемирной организации против пыток (ОМСТ) Екатерина Ванслова рассказала о процедуре подготовки и представления докладов НПО и поделилась рекомендациями по улучшению ситуации в борьбе с пытками.

Всем участникам был представлен Альтернативный доклад Коалиции против пыток в Кыргызстане по соблюдению КР Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (2014 – 2020 гг.) с основными выводами и рекомендациями.

Так в Альтернативном докладе отмечены позитивные меры, предпринятые государством, например: запрет на применение пыток и жестокого обращения включен в положения Конституции, законов и других нормативных правовых актов КР, также вопросы медицинского документирования пыток и жестокого обращения на основе принципов Стамбульского протокола включены в учебные программы высших медицинских учебных заведений, программы подготовки и повышения квалификации медицинских работников. Несмотря на эти позитивные изменения, практика применения пыток по-прежнему остается распространенной, в Кыргызстане никто не огражден полностью от пыток, и каждый может стать жертвой пыток в любой момент. В определённой степени такому положению способствовали и способствуют следующие причины и обстоятельства: практика быстрого, беспристрастного и полного расследования заявлений о применении пыток и жестоком обращении не сформировалась более того размер компенсации морального вреда лицам, в отношении которых КПЧ было установлено нарушение права на свободу от пыток и жестокого обращения, не соответствуют критериям разумности и справедливости. С полным текстом Альтернативного доклада можно ознакомиться по ссылке.

О проблемах и перспективах выполнения Кыргызстаном рекомендаций международных органов по правам человека в вопросах борьбы с пытками и жестоким обращением рассказал эксперт по правовым вопросам, член Коалиции против пыток в Кыргызстане Нуридин Нураков. Он отметил, что к настоящему времени Кыргызстан получил порядка ста рекомендаций от уставных и договорных органов ООН по вопросам предупреждения и борьбы с пытками и жестоким обращением.

Также о проблемах и перспективах исполнения Кыргызстаном решений (соображений) Комитета ООН по правам человека и Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин рассказала директор ОФ "Кылым Шамы" Гулшайыр Абдирасулова. Она отметила, что основной проблемой остается отсутствие механизмов рассмотрения государственными органами решений договорных органов ООН по правам человека.

Коалиция против пыток в Кыргызстане выражаем благодарность партнерам и участник мероприятия и надеется, что каждый приложит усилия для предотвращения пыток и жестокого обращение.

СПРАВКА

Сессия Комитета против пыток ООН пройдет 10-1 ноября в онлайн-режиме. Коалиция против пыток в Кыргызстане организует прямую трансляцию сессии.

Каждые четыре года Кыргызская Республика должна отчитываться перед Комитетом ООН против пыток о том, какие меры были предприняты для искоренения пыток. Эти обязательства наша страна взяла на себя в 1997 году, когда ратифицировала Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. По действующей процедуре перед отчетом государства Комитет ООН против пыток проводит официальные консультации с правозащитными и другими негосударственными организациями. Цель таких консультаций для членов Комитета – получить дополнительную информацию о ситуации с пытками в стране от тех, кто в практике своей работы сталкивается с жертвами пыток.


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URL: https://www.vb.kg/408235
Теги:
права человека, правозащитники, пытки, Кыргызстан
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