"В Кыргызстане наносят беспрецедентный удар по подкупам и админресурсу"

Открытая борьба с подкупом и административным ресурсом на выборах - беспрецедентное событие не только для Кыргызстана, но и всего постсоветского пространства. Такое мнение выразил политолог Денис Бердаков, комментируя заявление президента КР Садыра Жапарова на Совете глав ОМСУ и местных госадминистарций.

"То, что такая встреча стала возможной, актуальной и необходимой с точки зрения президента – это, прежде всего, итог октябрьских событий прошлого года. Потому что многие годы именно низовые государственные органы, то есть органы местного самоуправления, главы айыльных управ, мэры крупных и малых городов, кенеши городские и айыльные были непосредственно вовлечены в фальсификацию выборов, принимали ту или иную сторону различных партий", - говорит руководитель Института социально-политических исследований "Элчи" Д.Бердаков.

Он отметил, что на многих выборах за годы независимости были партии власти.

"Сейчас же то, что президент открыто выступил и озвучил, что за нарушение института выборов или за то, что будет хоть какое-то давление со стороны ОМСУ на выборы будут применяться очень серьезные санкции вплоть до ареста - это, на мой взгляд, превосходный шаг, который сильно улучшает нашу политическую систему. Потому что только через выборы люди могут выбрать себе легитимную, легальную власть и с помощью него улучшать власть" - сказал эксперт.

Не секрет, что среди людей, которые зависят от государства, то есть чиновников, учителей, врачей, сотрудников силовых структур всегда говорилось, что партию власти надо поддерживать. Однако заявление президента С.Жапарова о том, что сейчас партии власти нет, закрывает возможность для очень многих низовых чиновников так или иначе лоббировать за различные партии.

"Сейчас все они будут понимать, что нет никаких партий власти, а за использование админресурса есть уголовное наказание. Плохо, что такая тактика при предыдущих президентах раньше была и в некоторые разы была просто колоссальной. Хорошо, что в последние годы гораздо лучше стала подсчитываемость и стали более прозрачными выборы. Ключевыми проблемами оставались подкуп и админресурс. А сейчас наносится удар по оставшимся элементам, которые мешают проведению открытых, демократических, представительных выборов" - сказал Денис Бердаков.