Жапаров: Народу предоставлена возможность "люстрировать" парламент

"Народ не должен продавать свои голоса, на этот раз ему предоставлена возможность "люстрировать" парламент", - отметил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, сегодня, 21 октября, на Республиканском совещании глав органов местного самоуправления и местных госадминистраций.

Глава государства подчеркнул, что предстоящая избирательная кампания должна быть организована на высоком уровне, так как она напрямую повлияет на стабильность общественно-политической ситуации в стране.

"С момента обретения нашей страной независимости использовались различные методы выборов. Никто не забыл о незаконных выборах в октябре 2020 года, об открытом использовании административного ресурса на местах и подкупе избирателей. Последние выборы должны стать уроком для всех нас! Все мы должны обеспечить честные выборы", - напомнил Президент, призвав всех ответственных должностных лиц, четко выполнять свои обязанности и не нарушать закон.

Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что перед ним стоит задача обеспечить справедливость предстоящих выборов. Отныне все выборы будут честными. И для этого он сделает все возможное. Исключено использование административного ресурса.

"Любой, кто занимает должность и работает на партию или кандидата, не только будет уволен, но и привлечен к ответственности. В районные выборы вмешиваются не только акимы и айыл окмоту. Хочу вас предупредить: если районная милиция, районный отдел образования или учителя, врачи будут работать в пользу какой-либо политической партии или кандидата, они не останутся безнаказанными!", - отметил Садыр Жапаров.

В этой связи Президент призвал Министерство внутренних дел, Государственный комитет национальной безопасности и другие соответствующие государственные органы усилить общественный контроль и принять другие эффективные меры для предотвращения подобных инцидентов.

"Вы можете избрать 36 депутатов от одномандатного округа своими прямыми представителями. Кроме того, вы изберете 54 депутатов по партийным спискам. Вы также будете голосовать за понравившегося кандидата внутри партии. Тогда в парламент придет большинство - кандидат или партия по вашему выбору, пользующиеся поддержкой реальных избирателей. Поймите, что здесь важен голос каждого из вас! Нет такого понятия, как "попаду в десятку - стану депутатом". Это время осталось позади. Сейчас уже не имеет значение на каком месте в списке ты нахо дишься", - подчеркнул Президент.

Садыр Жапаров отметил важность проведения разъяснительной работы среди избирателей во всех регионах страны относительно порядка голосования по партийным спискам, кандидатам по одномандатным округам. Учитывая, что в стране принята новая Конституция и предстоящие парламентские выборы пройдут уже по новой Конституции. На выборах не должно быть проблем в этом вопросе!

"Мы должны разработать эффективную избирательную систему и оставить подрастающему поколению стабильное и развитое государственное управление!", - добавил он.

Президент затронул вопрос относительно религиозных ценностей, отметив, что они должны быть в сердцах каждого, но не нужно превращать их в политический инструмент.

По его словам, ни одна политическая партия или политический деятель не должны использовать религию, религиозную символику или религиозную терминологию и религиозные призывы в избирательном процессе. Лидеры зарегистрированных партий и граждан, баллотирующихся по одномандатным округам, участвующих в выборах, должны помнить об этом.