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Как спастись от депрессии при помощи керамической терапии (фото)

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- Владимир Пирогов
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Если вас задолбал депрессняк, трясутся руки, мысли врассыпную – значит вам самое время очутиться за гончарным кругом, положить руки на кусок влажной глины, и вы сразу почувствуете облегчение. Гончарный круг намотает на себя все проблемы. Не уверенные в себе индивидуумы учатся контролировать ситуацию, помогает это и неусидчивым людям, которые начинают понимать, как контролировать ситуацию!

Таким образом знаменитый художник-керамист Жумагул Ташиев член Союза Художников Кыргызской Республики, создавая авторский центр керамики "Toiart Ceramic", создал, выражаясь образно и психотерапевтический центр, где можно не только получить мастер класс по гончарному делу, лепке керамических изделий, но и эмоционально разгрузиться.

С самого первого занятия молодежь смогла усесться за гончарный круг и под руководством опытных преподавателей попытаться выкрутить незамысловатый кувшинчик. Потом пришла ватага девушек, которые уселись раскрашивать уже высохшие глиняные изделия. Их нужно задекорировать до того, как они попадут в печь обжига, краска обладает таким свойством, что ее также необходимо закреплять обжигом.

По стенам развешано множество художественных работ в которых чувствуется рука мастера, оформление которых отсылает к наскальным рисункам Саймалы Таша – уникальному памятнику древнего искусства. Это мир глазами наших далеких предков.


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URL: https://www.vb.kg/408244
Теги:
Бишкек, Кыргызстан
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