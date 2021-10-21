Имеет ли право Эдиль Байсалов критиковать Улукбека Марипова?

Ранее в интервью СМИ заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов высказал мнение, что предыдущий премьер-министр КР Улукбек Марипов не оправдал возложенное доверие президента Жапарова. Он считает, что правительство Марипова не выдержало темп и ожидания главы государства.

Насколько верна оценка деятельности Марипова из уст Байсалова время покажет, но последний, нужно заметить, за эти дни высказал столько всего интересного, что у многих кыргызстанцев сложилось невольно мнение, что у нынешнего замглавы кабмина наступила эйфория после долго простоя.

К примеру, он предложил властям совершенно не пользоваться социальными сетями, дабы, по его словам, не попадаться под влияние пользователей интернета.

"Сколько правительственных программ в предыдущие годы отменялись из-за какого-то комментария на Фейсбуке. Я в первые же минуты своего назначения торжественным решением удалил приложение Фейсбука в своем телефоне. И это должны сделать другие представители власти. Мы будем укреплять, строить совершенно новые отношения с представителями гражданского общества", - сказал он.

Также Байсалов заявил, что в новом парламенте соберутся депутаты, которые будут поддерживать политику президента, тем самым противореча заявлениям главы государства о невмешательстве чиновников в избирательный процесс.

Что же касается теперь уже бывшего председателя кабмина Марипова, то последний, стоит отметить, никогда не делал популистских заявлений в отличие от того же Байсалова. Более того, по сути он и интервью СМИ, практически, не давал.

Сын заслуженного врача КР Асамидина Марипова Улукбек Марипов прошел все ступени на государственной службе как ответственный и дисциплинированный работник, что подтверждается его карьерным ростом.

Улукбек Марипов получил два высших образования в Ошском государственном и Ошском технологическом университетах по специальностям "Финансы и кредит" и "Юриспруденция".

Карьеру начал в 2001 году в качестве ведущего специалиста в Министерстве финансов. С 2002 года - помощник председателя комитета по доходам при Минфине. Затем долгие годы он работал в различных отделах аппаратов президента и правительства.

17 марта 2016 года Марипов был избран парламентом аудитором Счётной палаты и занимал эту должность до февраля 2021 года. С 3 февраля по 5 мая 2021 года возглавлял правительство КР в качестве премьер-министра.

Да, на должности премьер-министра Улукбек Марипов пробыл совсем недолго (6 месяцев) и это небольшой срок, чтобы полностью проявить себя в политике, но судя по комментариям на его страничке в соцсетях народ, в целом, его поддерживает. Оно и понятно, вокруг его имени не было каких-либо скандалов и шумих, если не считать тот случай, когда жители Иссык-Куля посадили экс-премьера в автомобиль "Ауди", чтобы Марипов прочувствовал на себе все "прелести" сельских дорог. Хотя сам участник написал на своей страничке, что он сам лично хотел проехаться по неровным дорогам Иссык-Куля.

Для всех стало очевидно, что Марипов привык делать свою работу молча и без всякого пиара, что крайне несвойственно многим политикам в нашей стране, включая Байсалова, который не успел сесть в свое кресло и дать хоть какие-то результаты, как начал давать интервью. При этом, многих кыргызстанцев удивило, что Байсалов в своих интервью ни слова не сказал про социальную политику, которую он, к слову, должен курировать. То есть никто так и не узнал, как он собирается помогать пенсионерам, инвалидам и детям.

Автор: Бюбюсара Орозалиева