Погода
$ 84.74 - 84.91
€ 97.70 - 99.20

Мирзиёев: Узбекистан планирует прекратить продажу газа за рубеж

272  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Узбекистан планирует прекратить продажу газа за рубеж, развивая его переработку внутри страны. Об этом заявил в ходе встречи с избирателями в Джизакской области Шавкат Мирзиёев.

"Раньше мы продавали газ, теперь готовы покупать. Для нашей промышленности нужен газ. В Кашкадарье уже готов завод GTL, но мы не спешим с началом запуска. Таких заводов в мире всего пять. Из газа можно получать бензин, создавая дополнительную стоимость. Газ – это богатство будущего поколения, не надо его продавать различными соглашениями", – отметил кандидат в президенты.

По его словам, похожая ситуация раньше складывалась и с хлопком.

"Сколько мы мучились этим хлопком, ничего полезного не добились. Три дня назад мы собрали 3 миллиона тонн хлопка и выполнили план, но не показали это по телевидению. Если кому-то необходим хлопок, то пусть выращивает его в своих интересах", – сказал он.

Отметим, что сейчас Узбекистан поставляет газ в Китай и Россию. Также осуществляются небольшие поставки в соседние страны – Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан.

С вводом в эксплуатацию завода по производству синтетического жидкого топлива на базе Шуртанского газохимического комплекса импорт авиакеросина и дизельного топлива в Узбекистан будет значительно сокращен.

Завод будет перерабатывать 3,6 миллиарда кубометров природного газа в год и производить 1,5 миллиона тонн высококачественного синтетического жидкого топлива, в том числе более 307 тысяч тонн авиакеросина, 724 тысяч тонн дизельного топлива, 437 тысячи тонн нафты и 53 тысяч тонн сжиженного газа.

Общая стоимость проекта превышает 3,61 миллиарда долларов. Завод будет одним из самых инновационных производственных предприятий в регионе, позволит расширить мощности по глубокой переработке природного газа, сократить импорт углеводородного сырья, покрыть потребности страны в современном, высококачественном и экологически чистом топливе, а также обеспечить рынок стратегической продукцией, производимого из собственного сырья.

Источник: podrobno.uz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408249
Теги:
газ, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  