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В Якутске объявлены в розыск трое уроженцев Кыргызстанак

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- Евгений Денисенко
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Сотрудниками Межмуниципального управления МВД РФ "Якутское" (город Якутск) обнародована информация о розыске семи подозреваемые в совершении различных преступлений. В их числе- три выходца из Кыргызстана.

Двое из них – уроженцы города Ош, ранее скрывшиеся от суда. Оба - 26-летний Иброхимжон Маматкадиров и 25-летний Мухаммадбобур Азимжанов – разыскиваются по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа). Им грозит ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы или лишением свободы на тот же срок.

Третий кыргызстанец – 28-летний Хожи Мамажанов - подозреваеется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Санкция по этой статье предусматривает штраф в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей, принудительные работами на срок до двух лет либо лишение свободы на срок до двух лет.

В розыске всех семерых (остальные четверо – уроженцы России и Таджикистана) сотрудники правоохранительных органов Якутии обратились за содействием к населению. И попросили всех, кто располагает информацией о местонахождении этих людей, обратиться в ближайший отдел полиции или по указанным в сообщении телефонам.


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URL: https://www.vb.kg/408254
Теги:
Россия, Кыргызстан
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