Мощность школы № 72 увеличат за счет пристройки

Накануне глава Ленинского района Русланбек Тагаев ознакомился с ходом работ по пристройке к зданию школы № 72.

Строительство начато в декабре 2019 года. Дополнительное здание рассчитано на 225 ученических мест. Уже завершены стены, кровля, внутренняя отделка и инженерные коммуникации. Там установили видеонаблюдение и противопожарную сигнализацию.

Сейчас готовят элеваторный узел для подключения к теплоснабжению и передаче трансформатора СОШ №72. После подключения к теплу рассмотрят открытие школы.