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Мощность школы № 72 увеличат за счет пристройки

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- Айжан Мамбеталиева
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Накануне глава Ленинского района Русланбек Тагаев ознакомился с ходом работ по пристройке к зданию школы № 72.

Строительство начато в декабре 2019 года. Дополнительное здание рассчитано на 225 ученических мест. Уже завершены стены, кровля, внутренняя отделка и инженерные коммуникации. Там установили видеонаблюдение и противопожарную сигнализацию.

Сейчас готовят элеваторный узел для подключения к теплоснабжению и передаче трансформатора СОШ №72. После подключения к теплу рассмотрят открытие школы.


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URL: https://www.vb.kg/408267
Теги:
Ленинский район, школа, Бишкек
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