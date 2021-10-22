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Самый большой в мире скелет трицератопса продали за рекордную сумму

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- Алина Мамаева
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мир

Скелет самого большого в мире трицератопса продали за 7,7 миллиона долларов на аукционе в Париже, сообщает Deutsche Welle.

Анонимный коллекционер из США стал обладателем самой большой окаменелости трицератопса, когда-либо обнаруженной палеонтологами.

Палеонтологи назвали скелет динозавра "Большим Джоном", который был обнаружен в Южной Дакоте, США, в 2014 году и собран специалистами в Италии. Возраст окаменелостей составляет более 66 миллионов лет, и они были занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный образец своего вида из когда-либо найденных.

Французский аукционный дом Drouot первоначально предполагал, что скелет будет стоить 1,2-1,5 миллиона евро, но затем поднял цену до 5,5 миллиона, включая все сборы и другие расходы.

"Это рекорд для Европы", - сказал аукционист Александр Жикелло, добавив, что относительно новый рынок окаменелостей динозавров растет в геометрической прогрессии.

В прошлом году аукционный дом Christie's продал скелет тираннозавра рекса за 31,8 миллиона долларов в Нью-Йорке.


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URL: https://www.vb.kg/408268
Теги:
мировая пресса
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