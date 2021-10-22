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В Узбекистане отменят НДС на на ввоз и продажу мяса, картофеля и рыбы

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Верхняя палата парламента накануне одобрила закон об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) на ввоз и продажу мяса, картофеля и рыбы, сообщают СМИ.

Речь идет о законе "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Узбекистан, направленного на гарантированное обеспечение населения основными видами продовольственной продукции".

В частности, в статью 483 Налогового кодекса вносится дополнительная норма по освобождению с 10 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года от налога на добавленную стоимость ввоза на территорию Узбекистана, а также оборота по реализации мяса (говядина, баранина, курятина), животных (скота и птицы) в живом виде и продуктов их убоя, картофеля и замороженной рыбы.

По словам сенаторов, это делается в целях повышения доходов населения путем обеспечения в республике стабильности спроса и цен на мясную продукцию и картофель, которые являются основными продуктами потребления.

"Принятие закона будет способствовать гарантированному обеспечению населения основными видами продуктов питания, стабилизации цен и повышению доходов населения", – отметили в Сенате.

Теперь для вступления в силу закона его должен подписать президент.

Напомним, что ранее на фоне информации о принятии этого закона нижней палатой парламента в супермаркетах цены на мясо снизились на 12–13 процентов. Однако пользователи писали, что прямой связи между двумя этими событиями нет.


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URL: https://www.vb.kg/408273
Теги:
НДС, Узбекистан
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